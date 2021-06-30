В Курскую областную Думу от партии «Новые люди» идут общественники, активисты и предприниматели

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Лидером списка стала Анастасия Артемова, глава курского отделения молодежного движения «Россия молодая». Она трудится волонтером проектов «Народная скорая помощь» и «Донорство это круто», организует благотворительные акции. Вторым номером в списке идет предприниматель Антон Тяпочкин, третьим – глава строительной компании «Гарант» Татьяна Бондаренко.

Среди кандидатов – люди самых разных возрастов и профессий. Как объясняет глава курского отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев, главный принцип, по которому отбирали кандидатов – активное, неравнодушное отношение к жизни, желание менять мир к лучшему, начиная хотя бы со своего двора. Например, кандидатом по 3-му избирательному округу стал Олег Погожих, известный в Курске не только как фотограф, но главное – как общественник. Он входит в инспекцию общественного контроля, где занимается мониторингом дорожных работ, схемой дорожного движения и т.д. Светлана Халеева – неутомимая многодетная мама, воспитавшая трех дочерей-спортсменок, детский тренер по легкой атлетике. Фермер-пчеловод Владимир Свеженцев известен своим непримиримым отношением к несправедливости.

Прежде чем принять участие в избирательной кампании, кандидатам от «Новых людей» предстоит собрать подписи избирателей. В этом году сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов впервые может осуществляться с использованием портала «Госуслуги». Однако электронным способом можно собрать не более половины от числа необходимых подписей. Подписные листы также будут проверяться с использованием специального программно-технического комплекса.

19 сентября курянам предстоит избрать депутатов не только облдумы, но и Государственной Думы. Имена кандидатов в Госдуму от партии «Новые люди» мы узнаем 4 июля, после федерального съезда партии.

18 июня в Курской области стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, а 19 июня – по выборам в областную Думу VII созыва. Голосование пройдет в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Курская область вошла в число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование. В Курскую облдуму предстоит избрать 45 депутатов: 23 депутата будут избираться по одномандатным избирательным округам, а еще 22 депутата по спискам политических партий. Для выборов в Госдуму будут созданы два одномандатных избирательных округа - Курский № 109 и Сеймский № 110.