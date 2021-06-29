В Воронежской области почти полтысячи обращений по вопросам летнего отдыха принято в ходе тематической недели приемов

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

Тематическая неделя приемов прошла в регионе с 21 по 25 июня.

Тематическая неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха проводилась на площадках региональной приемной партии «Единая Россия» и 39 местных приемных.

Как рассказала заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель региональной общественной приемной Марина Андрейчук, за этот период поступило более 500 обращений от жителей региона. Почти 60% обращений решены положительно. В связи с эпидемиологической обстановкой депутаты Воронежской областной Думы, депутаты гордумы, а также сенаторы, депутаты Госдумы и специалисты профильных ведомств проводили приемы граждан в дистанционном режиме.

Воронежцы обращались за решением таких вопросов, как приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря, предоставление компенсационных выплат за приобретенные путевки, оформление выплат и пособий на детей. Также задавали вопросы организации спортивного досуга детей в летний период, вопросы развития сельского туризма и инфраструктуры, интересовались предоставлением санаторно-курортных путевок для инвалидов, поддержкой народных промыслов, вопросами юридической помощи.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов отметил, что одна из главных задач депутатов – поддержка детей и семей с детьми.

– В Воронежской области проживает около 220 тысяч детей, и нам важно, чтобы все они подошли к новому учебному году отдохнувшими и полными сил. Летняя оздоровительная кампания уже в разгаре, и наша задача, как депутатов, – помочь семьям, проживающим на территории наших избирательных округов, решить вопрос организации отдыха детей. В ходе приемов парламентарии вместе со специалистами общественной приемной помогали родителям сделать так, чтобы летние каникулы для их детей прошли с максимальной пользой – сказал Владимир Нетёсов.

В рамках тематической недели также прошли обучающие вебинары при участии Нотариальной палаты Воронежской области, Воронежского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Депутаты в рамках тематической недели также провели мониторинг детских оздоровительных и пришкольных лагерей.

Помимо недели приемов по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха 25 июня состоялся Всероссийский единый день приема по оказанию бесплатной юридической помощи, инициированный Ассоциацией юристов России.