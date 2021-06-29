Партия «Новые люди» предлагает курским предпринимателям снизить издержки

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Одной из немалых статей расходов для малого бизнеса является покупка и содержание онлайн-касс (ККТ).

Сейчас стоимость одного кассового устройства – от 15 до 30 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить регистрацию кассы в налоговой, покупку дорогостоящего программного обеспечения. А потом – еще и регулярно его обновлять. Порой эти суммы становятся для малого бизнеса непосильной ношей.

Без кассовых аппаратов в России может работать лишь небольшая часть самозанятых граждан. С июля заканчивается отсрочка по применению ККТ и для них. Новую отсрочку ФНС предоставлять не планирует. Эксперты прогнозируют: теперь еще больше предпринимателей решат уйти «в тень».

Выход из ситуации предлагает партия «Новые люди» - использовать в качестве кассы приложение на базе мобильных телефонов, по аналогии с приложением «Мой налог».

Кандидат от Курского отделения партии «Новые люди» на предстоящих выборах в областную Думу Анастасия Артемова уверена, что замена ККТ на мобильные приложения не повлечет за собой снижения качества обслуживания, зато серьезно снизит издержки для малого бизнеса. Но для этого нужна политическая воля.

Разрешить замену кассовых аппаратов на мобильные приложения предлагали еще в 2019 году. Но дальше разговоров дело не пошло. Министерства и ведомства не хотят брать инициативу на себя. Проводником идеи, которая поможет бизнесу экономить, готова стать партия «Новые люди». Внести поправки в действующее законодательство «Новые люди» хотят в ближайшее время.