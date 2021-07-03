В Курской области проходит юбилейная Коренская ярмарка

Коренская ярмарка стала стартом для нового направления - первого Всероссийского форума по промышленному туризму

В местечке Свобода под Курском открылась XX Курская Коренская ярмарка. За 20 лет ярмарка стала основной площадкой для демонстрации достижений региона, заключения соглашений и укрепления международных связей. В этом году в ярмарке участвуют представители 20 субъектов России и десяти зарубежных стран.

В этом году Коренская ярмарка стала стартом для нового направления - первого Всероссийского форума по промышленному туризму. Резиденты программы развития промтуризма в Курской области продемонстрировали свои экскурсионные программы и представили образцы продукции.

Результаты двухдневной работы обсудили на итоговой сессии форума. Выработанные решения и рекомендации по развитию промышленного туризма в стране войдут в резолюцию, которую направят в адрес федеральных структур. Также Курская область заключила соглашения о сотрудничестве с туристическим оператором TUI.