В курском городе горняков обновили Центр амбулаторной онкологической помощи

- Многолетнее плодотворное сотрудничество с компанией помогает региону успешно решать многие значимые для курян задачи, - отметил губернатор Курской области Фото: предоставлено пресс-службой

В Железногорске Курской области отремонтировали Центр амбулаторной онкологической помощи. Обновление социально значимого объекта стало возможным благодаря трехстороннему социально-экономическому партнерству компании «Металлоинвест» с администрациями города и области.

Работу «проверили» губернатор Роман Старовойт, генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев и заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова.

Здесь провели внутренний ремонт Центра амбулаторной онкологической помощи. Поменяли покрытия пола, потолка и стен, перепланировка помещения позволило организовать комфортный холл для пациентов. Также объединили палаты химиотерапии и заменили сантехнику.

Назим Эфендиев назвал инвестиции в здравоохранение «самыми важными»:

– С начала пандемии короновируса мы приложили все усилия для защиты здоровья людей, инвестировали в оснащение медицинских учреждений Курской области более 460 млн рублей. Но нельзя забывать и о других заболеваниях, требующих особого внимания. Точная диагностика и своевременное лечение критически важны для победы над онкологическими заболеваниями.

Губернатор Роман Старовойт считает, что сегодня в Центре амбулаторной онкологической помощи в Железногорске есть условия для своевременной диагностики и лечения. Он также поблагодарил Металлоинвест за помощь с ремонтом:

- Многолетнее плодотворное сотрудничество с компанией помогает региону успешно решать многие значимые для курян задачи, - отметил губернатор.

Сейчас в центре работают три врача-онколога, которые принимают жителей Железногорска, Железногорского, Дмитриевского, Хомутовского и Конышевского районов.

В центре работает лаборатория по забору онкомаркеров, проводятся мамографические и ультразвуковые исследования.

Заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Татьяна Шевченко сказала, что после ремонта удалось наконец создать удобную маршрутизацию для пациентов. В помещение центра перевезли рентгенографическое и эндоскопическое оборудование, которое до этого было в других частях города. Это позволяет теперь проводить необходимые медицинские манипуляции в одном месте.