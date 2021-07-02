Новые рынки сбыта и укрепление позиций

На новом объекте побывал губернатор Роман Старовойт Фото: предоставлено пресс-службой

На возводимом корпусе дообогащения концентрата (КДО) Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева побывал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Запуск проекта намечен на 2022 год. Введение в строй корпуса дообогащения позволит повысить содержание железа в концентрате до 70% и снизить содержание диоксида кремния до 2,6%, а также снизить себестоимость добычи и удельные нормы расхода энергоресурсов. Технология основана на применении тонкого грохочения и флотации, отмечают на комбинате.

Возведение КДО – это ключевой проект комплексной программы развития Михайловского ГОКа. Его цель - кардинальное повышение качества железорудной продукции, сокращение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности производства.

Управляющий директор комбината Антон Захаров отметил, что объем производства высококачественного концентрата составит до 16,9 млн тонн в год:

– Комбинат получит возможность выпускать окатыши для доменного производства и металлизации с улучшенными характеристиками, откроет новые рынки сбыта и укрепит позиции на глобальном рынке ЖРС в условиях высокой конкуренции. С вводом в эксплуатацию корпуса дообогащения будут созданы 108 дополнительных рабочих мест.

Сейчас на 70% смонтированы металлоконструкции под основной каркас здания строящегося корпуса, продолжается подготовка фундаментов под установку технологического оборудования. Длина объекта - почти 144 метра, высота – 34 метра. Общая площадь застройки – почти 10 тысяч квадратных метров.

На строящийся корпус уже поступило основное технологическое оборудование. Это 24 грохота Derrick, три мельницы ультратонкого помола Metso Vertimill, 58 флотационных пневмомеханических установок.

Рост объемов производства высококачественного сырья позволит Михайловскому ГОКу полностью обеспечить потребности строящегося завода Михайловский ГБЖ (контролируется группой USM) в Курской области производственной мощностью более двух млн тонн ГБЖ в год. Новое производство ГБЖ планируется запустить в первой половине 2024 года.

Губернатор региона высоко оценил вклад компании в экономику Курской области:

- Михайловский ГОК – предприятие компании «Металлоинвест» - это флагман курской экономики. На комбинате идет активная модернизация производства, внедряются современные, экологичные технологии. При этом МГОК - один из крупнейших налогоплательщиков региона. По итогам 2020 года в консолидированный бюджет Курской области перечислено более 11 млрд рублей. Ввод в строй новых мощностей способствует росту налоговых отчислений и привлечению дополнительных инвестиций в социальную сферу.