Сервис «Ростелеком Книги» подключили более 1 500 жителей Курской области

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Число пользователей услуги по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось в три раза. Особенно востребованным сервис оказался в городах Курске, Льгове, Курчатове и поселках Пристень, Медвенка: в каждом из этих населенных пунктов в среднем подписку оформляют 80 человек ежемесячно. Подключить услугу могут абоненты «Домашнего интернета» от «Ростелекома».

«Ростелеком Книги» – совместный проект цифрового провайдера и крупнейшего ресурса электронных и аудиокниг «ЛитРес». В онлайн- библиотеке доступно более 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг, сгруппированных по жанрам. Например, большой выбор художественных, познавательных и развивающих книг для малышей и подростков можно найти в разделе «Детские книги». Доступно несколько вариантов подписки от «Базового» до «Все включено», и каждая из них предоставляет доступ к обширному каталогу книг.

Дмитрий Ухов, директор Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Практически все мы любим читать, но не всегда на это есть время, да и носить с собой бумажный экземпляр не очень удобно. "Ростелеком Книги" — огромная библиотека, которая всегда под рукой. Она умещается в одно устройство, и в любой момент, как только появляется свободное время, можно приступить к чтению. Это очень удобный сервис для книголюбов. Особенно актуально воспользоваться услугой во время летних каникул и дать возможность ребенку изучать школьную литературу онлайн в удобное время и с любимого гаджета. Более того, поделиться аккаунтом можно с родными и друзьями. И по одной подписке читать и слушать тексты на компьютере, смартфоне или планшете могут одновременно до пяти человек».

Мария Небогатых, жительница города Курчатова:

«У меня двое детей, и заставить их взять в руки книгу и прочитать даже несколько страниц – непростое дело. Лето мы проводим в загородном доме, где подключен интернет от "Ростелекома". В личном кабинете я нашла информацию про подписку на электронную библиотеку и решила попробовать бесплатный пробный период на две недели. Выбрала тариф "Все включено", установила детям на планшет и устроила между ними соревнования, кто больше прочтет из заданного на лето. Пока ничья, но интерес к чтению только набирает обороты. Для себя, кстати, нашла пару новых книг, которых еще даже в магазине нет. Так что оформила подписку, и теперь всей семьей продолжаем читать любимые и необходимые произведения».

Узнать подробности о сервисе и выбрать варианты подписки можно на сайте «Ростелекома».