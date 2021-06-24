В Курске открылась студия Актерского мастерства и детского творчества Angel

Фото из личного архива

В 2019 году в России введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход». Эксперимент по его установлению проводится на территории всех субъектов РФ, с июля 2020 года - и в Курской области.

Статус самозанятого позволяет человеку выйти из серой зоны и работать легально. Это простая и прозрачная форма ведения небольшого бизнеса, и многие куряне ею воспользовались.

Елена Иваницкая - режиссер театрализованных представлений и праздников. Училась своей профессии более восьми лет - сначала в колледже культуры, а затем в Орловском институте искусства и культуры. Сейчас преподает в колледже актерское мастерство и режиссуру, а также в одном из детских садов обучает детей театральному искусству.

- В детском саду мои воспитанники начали занимать призовые места на конкурсах, таланты раскрывались как по мановению волшебной палочки, - говорит Елена. - И тогда я задумалась о том, что хорошо бы открыть студию актерского мастерства и детского творчества и дать возможность каждому ребенку реализовать себя.

«Режим самозанятой - идеальный вариант»

Елена зарегистрировалась в качестве самозанятой. Сейчас для этого не нужно подавать заявление и лично посещать налоговую инспекцию, все можно сделать по интернету.

- Я только начинаю пробовать себя. Режим самозанятой для меня был идеальный вариант, - поделилась Елена. - Он позволяет сначала реализоваться самому, а потом в случае необходимости открыть ИП и набрать штат сотрудников. Процесс оформления очень быстрый, не надо никуда ехать, собирать какие-то документы. Я просто зашла в приложение «Мой налог» с мобильного телефона и зарегистрировалась.

Елена стала присматривать помещение под студию. Войдя в одно из них на улице Александра Невского, она подняла голову и увидела в окне храм.

- Я сразу поняла, что именно здесь будет моя студия, - говорит Елена. - Художник нарисовал на стене совершенно бесплатно ангела. Так в Курске появилась студия Актерского мастерства и детского творчества Angel. У меня и моих воспитанников появился свой дом с настоящим ангелом.

Ощутимую помощь на этапе старта бизнеса дало обучение в центре «Мой бизнес». В апреле этого года Елена приняла участие в образовательной программе «Мама-предприниматель» - женщина самостоятельно воспитывает восьмилетнего сына. В течение пяти дней молодые мамы обучались основам предпринимательства, знакомились с успешными управленцами, разрабатывали бизнес-проекты, а в финале защитили их перед членами жюри. Елена получила много полезной информации.

Все дети талантливы, главное, увидеть это!

В студии у Елены занимаются дети с трех до 14 лет. Ребята учатся актерскому мастерству, развивают пластику, дикцию, внимание, память. Учатся общаться, избавляются от комплексов, неуверенности, стеснения. Система образования похожа на систему театральных сузов, но только упрощена для детей. Занятия проходят два раза в неделю, их стоимость доступна каждому.

- Я не отбираю детей по наличию таланта или физическим данным, - говорит Елена. - Беру абсолютно всех и начинаю с ними работать. Именно с конкретным ребенком и его ситуацией. Зачастую дети, когда рассказывают стихотворение, нервничают - одергивают одежду, делают какие-то ненужные движения. Я помогаю избавиться от этого, учу правильно произносить звуки, подавать голос. Актерское мастерство дает детям возможности для дальнейшего личностного и профессионального роста.

Елена работает по системе Михаила Чехова - русского и американского драматического актера, театрального педагога, режиссера, через систему которого прошли многие голливудские звезды. Школу Михаила Чехова называли «кузницей театральных талантов».

- Конечно, без Станиславского не обойдешься, это фундамент, - отмечает Елена. - А Михаил Чехов воспитывал не зажатых, а раскрепощенных людей. «Истинные творческие чувства не лежат на поверхности души. Вызванные из глубин подсознания, они поражают не только зрителя, но и самого актера», - говорил М.Чехов.

Творчество творит чудеса

Студия работает всего девять месяцев, но ребята уже смогли достичь многого. Воспитанники Елены занимали первые, вторые и третьи степени лауреатства на международных фестивалях в онлайн-режиме. А к Новому году Елена поставила спектакль «В гостях у Снежной королевы», который принял участие в международном конкурсе-фестивале «Арт-премьер».

Илья Исаевский занимается в студии с самого ее открытия. Мальчику всего семь лет, но он уже лауреат нескольких творческих конкурсов, окончил онлайн-школу «Ералаш» и летом поедет сниматься в популярной детской передаче.

- Мы долго думали, в какое направление отдать нашего сына, - говорит Нина Исаевская, мама Ильи. - В детском саду Елена Станиславовна предложила нам посетить ее студию, мы пришли и остались. Она чуткий педагог, понимает ребенка, абсолютно не давит, только направляет в нужное русло. Сыну с ней очень комфортно. Мы никогда бы не подумали, что у нашего ребенка есть артистические способности, но занятия в студии открыли в нем много талантов.

Быть нужной, успешной и прекрасной сможет каждая!

У Елены Иваницкой большие планы на будущее. В перспективе она хочет поставить спектакль «Мышиная возня» и открыть детский продюсерский центр. Для этого ей нужно закупить музыкальное оборудование, синтезаторы для занятий по вокалу, караоке-системы и инвентарь.

На своей страничке в соцсети Елена Иваницкая пишет:

- Дорогие девушки, дерзайте, совершенствуйтесь! У каждой есть шанс улучшить свою жизнь, быть полезной не только для своей семьи, но и для людей! Ведь это так прекрасно - быть нужной, успешной и прекрасной!

Самозанятые получают доход от самостоятельного ведения деятельности в Курской области или использования имущества, не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор, и не привлекают наемных работников. Доход самозанятых должен не превышать 2,4 млн рублей в год.

Чтобы зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход, не нужно подавать заявления и лично посещать налоговую инспекцию. Регистрация происходит через интернет: в приложении «Мой налог» с мобильного телефона или через личный кабинет самозанятых на сайте ФНС.

Яна Шелест.

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Фото из личного архива

Елена помогает детям, в том числе и своему сыну, реализовывать себя. У нее большие планы на будущее.

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Фото из личного архива

У ребят, занимающихся в студии, есть свой ангел.

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