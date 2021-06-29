В Курской области разыскивают хозяев неучтенной недвижимости

Данные собирают с марта 2021 года органы местного самоуправления Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 июля вступают в силу изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в редакции 518-ФЗ), которые устанавливают порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, сообщил на брифинге заместитель руководителя УФНС России по Курской области Виктор Трухманов.

- Данные собирают для налогообложения недвижимости. Документы, устанавливающие (подтверждающие) право на земельный участок, которые выдавались более 25 лет назад, не содержат полных данных о правообладателе и земельном участке, - сказал Виктор Трухманов. - Вследствие этого владелец земельного участка не состоит на учете в налоговой.

Федеральным законом № 518 – ФЗ от 30.12.2020 органы местного самоуправления на территории сельских поселений и городских округов наделяются полномочиями по выявлению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Кроме того, они без участия хозяина недвижимости могут принимать решения для последующего внесения данных в ЕГРН (без обязательного представления заявления правообладателя и оплаты государственной пошлины). После внесения сведений в ЕГРН данные будут переданы в налоговые.

Заместитель руководителя Управления подчеркнул, что работа по установлению правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства масштабна. В Курской области она идет с марта. Сейчас в регионе местные власти проводит работу по поиску документов, их анализ и поиск хозяев недвижимости.

- Новый закон дает возможность внести записи в ЕГРН по решениям органов местного самоуправления без уплаты госпошлины физическими лицами – собственниками объектов недвижимости, - сказал Виктор Сергеевич.