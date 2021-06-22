В Курской области вводят ограничения при проведении спортивных мероприятий

Все физкультурные и спортивные мероприятия проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В настоящее время в Курской области продолжают проводиться спортивные мероприятия. С 23 июня они будут проходить с ограничениями.

На физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых среди взрослых, разрешено присутствие зрителей, но не более 50 процентов от вместимости объектов спорта. На детских спортивных мероприятиях присутствие зрителей запрещено.

В соревнованиях, проводимых на территории Курской области, разрешается участие спортсменов из других регионов только при обязательном наличии отрицательного результата теста на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.

Все физкультурные и спортивные мероприятия проводятся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Спортзалы и фитнесс-клубы могут работать при условии не более чем на 50% от единовременной пропускной способности.

Также с загрузкой не более 50% будут работать все предприятия общественного питания, в том числе фуд-корты; караоке и концертные программы в кафе и ресторанах также возможны только при заполняемости зала не более, чем наполовину. Деятельность игровых комнат и досуговых заведений, кроме боулинга, запрещена.

По данным оперштаба на 8:30 22 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 913 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 83 - за последние сутки.