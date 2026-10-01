Владимир Сериков: Нахожусь на постоянной связи с военнослужащими и, знаю, что им сейчас особенно необходимо

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Более 500 изделий сделанных по парламентскому проекту «Липецкая промышленность для Победы» переданы на фронт дополнительно. В новый гуманитарный груз вошли эвакуационные носилки, стеллажи для оборудования полевых госпиталей и печи-буржуйки.

Всё это промышленники нашего региона изготовили безвозмездно по просьбе бойцов СВО. Связующим звеном между бизнесом и парнями с фронта в проекте выступают парламентарии.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

- Лично неоднократно был в зоне спецоперации, в полевых госпиталях и лабораториях, нахожусь на постоянной связи со многими военнослужащими из Липецкой области, знаю, что им сейчас особенно необходимо. В зависимости от задач и времени года запросы меняются. Стараемся оперативно и первоочерёдно исполнять их, - отметил в своих соцсетях спикер облсовета Владимир Сериков.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Напомним, что участником проекта может стать каждый. Для этого достаточно оставить заявку на сайте. На сегодняшний день общими усилиями изготовлено более 90 тысяч деталей.