Защитить кошельки родителей от школьных поборов предлагают «Новые люди»

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На заседании регионального правительства министр образования Курской области доложила, что по всем выявленным фактам назначены служебные проверки и приняты дисциплинарные меры.

Партия предлагает создать единый официальный механизм добровольных денежных перечислений.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Родители должны видеть, на что ушёл каждый рубль, а сама помощь - быть строго добровольной, без фиксированных сумм и психологического давления. Сборы наличными или переводом на личную карту нужно полностью исключить. И главное: отказ сдать деньги - это личное право семьи. Это ни при каких обстоятельствах не должно отражаться на отношении к ребёнку или его оценках, - заявил депутат Курского городского Собрания от партии «Новые люди» Максим Сысоев.

Максим Сысоев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Как будет работать прозрачный сбор средств:

1. Единый цифровой кошелек школы. У каждого учебного заведения появится один официальный счет. Реквизиты предлагают закрепить на главной странице сайта школы и в родительских чатах. Никаких переводов учителю или родкомитету «на карту».

2. Прозрачность по каждому классу. Внутри общего счета предлагают создать целевые разделы. Родители смогут переводить средства конкретно на нужды своего кабинета и видеть детальный отчет: сколько собрали и куда потратили - от покупки бумаги для рисования до замены штор.

3. Полный запрет на серые схемы. Сборы наличными и переводы на личные карты физических лиц предлагают запретить, если речь идет о средствах, связанных с образовательным процессом. Бухгалтерия школы должна проводить все операции через казначейство, исключая человеческий фактор и риск блокировки счетов педагогов банками.

Команда готовит депутатский запрос для отправки в профильное министерство региона.