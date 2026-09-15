Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Проект запустили активисты партии «Новые люди», чтобы ни одна женщина не чувствовала себя брошенной в самый счастливый и одновременно тревожный день своей жизни.

Часто случается так, что маму с новорожденным некому встретить из роддома. Кто-то будет растить малыша одна с самого начала, у кого-то муж сейчас защищает страну и находится далеко, а родные живут за сотни километров или просто не могут приехать по состоянию здоровья.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- В такие моменты участие государства должно быть не только финансовым, но и человеческим. Мы часто говорим о поддержке семей красивыми словами, но настоящая помощь начинается здесь - на ступеньках роддома, - делится депутат Курского городского Собрания Максим Сысоев. - Когда женщину встречает не пустая парковка, а улыбки людей, готовых помочь, её плечи расслабляются. Страх уходит. Проект "Соло+" - это прежде всего про ощущение, что в важный день для одинокой мамы и малыша кто-то подставил плечо.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Как будет работать проект: волонтёры регионального отделения партии возьмут на себя заботу о логистике и поддержке курянок. Если одинокая мама сообщает в сообщество фракции о том, что ей нужна помощь, координаторы проекта организуют торжественную встречу:

• предоставят транспорт от дверей роддома до дома;

• помогут донести вещи и сумки;

• вручат необходимые для первых дней жизни малыша наборы (подгузники, средства гигиены и детское питание), собранные при поддержке местных предпринимателей.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Поддержка мам не ограничивается одной встречей из роддома - волонтёры проекта помогут и с юридическими вопросами. Также в октябре 2025 года команда партии запустила в регионе проект «СОС-родителю». Это серия живых и полезных встреч, где мамы и папы могут напрямую поговорить с лучшими экспертами Курска.

К диалогу присоединились психологи, ведущие врачи городских медицинских учреждений и сотрудники УМВД. Они помогают семьям практическими советами: как справляться с детскими кризисами, сохранить здоровье ребёнка и обеспечить его безопасность в современном мире.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы хотим создать сообщество, где никто не остаётся один на один со своей бессонницей или вопросами о воспитании. Иногда уставшей маме нужно просто знать, что она всё делает правильно, и услышать: «Я тоже через это прошла», - поделилась руководитель проекта «СОС-родителю» Ирина Седых.