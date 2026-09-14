Т2 отменяет региональные ограничения в программе «Выгодно вместе»

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Оператор демонстрирует кратный рост программы «Выгодно вместе»: за два месяца с момента прошлого обновления количество созданных групп выросло в 4 раза, а общее число участников увеличилось в 7 раз. На фоне такой стремительной динамики оператор делает следующий шаг и полностью отменяет географические границы. Теперь создавать группы и объединять близких можно без привязки к региону регистрации номера.

Сервис значительно вырос в востребованности после масштабного функционального обновления, проведенного летом. В июле T2 увеличил скидку до 25% на тарифы и открыл возможность добавлять в группу абонентов других мобильных операторов. Компания также добавила в программу роли для участников с разным уровнем доступа. Эти механики превратили программу из простой скидки в полноценный инструмент совместного управления расходами на цифровые услуги.

Теперь Т2 убирает еще один барьер для получения выгоды. Абоненты из любых регионов страны могут находиться в одной группе и совместно управлять расходами на связь. Так заботиться о родственниках и друзьях, которые живут в разных частях России, становится еще проще – им не нужно менять текущие тарифы или операторов.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Все просто: чем проще и доступнее продукт, тем больше людей им пользуются. Кратный рост аудитории за последние два месяца – тому доказательство. Снятие региональных ограничений стало финальным штрихом, после которого «Выгодно вместе» заработала без границ. Теперь для объединения близких в одной группе и получения выгоды оператор и регион больше не имеют значения».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» T2:

«В правилах Т2 – обеспечивать максимальную выгоду и убирать лишние барьеры, чтобы наши клиенты и их близкие всегда были на связи друг с другом, даже если у каждого свой оператор, стиль жизни и город проживания. Мы собрали в программе «Выгодно вместе» все, что нужно для удобного совместного управления расходами на цифровые услуги, и предоставили возможность гибко влиять на размер выгоды для участников группы. Например, с подпиской MiXX объединяться еще приятнее и выгоднее – она позволяет увеличить скидку на 5%, усиливая преимущества программы».

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