Сардана Авксентьева в Курске предложила пересмотреть методику тарифов ЖКХ и автоматически возвращать деньги за неоказанные услуги

Фото: Партия «Новые люди»

Главным спикером площадки стала депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева. В дискуссии участвовали представители ТОС и ТСЖ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, предприниматели и жители города. В центре разговора оказались системные вопросы: как формируются тарифы, за что именно платят жители и почему рост платежей не сопровождается сопоставимым ростом качества услуг.

- Мы хотим понимать, за что платим. Цифры в квитанции должны быть понятны. Тарифы растут, а качество не меняется. Старую методику расчёта тарифов нужно отменять и начинать считать всё заново. Сейчас мы занимаемся индексацией предыдущей индексации, - сказала Сардана Авксентьева.

Фото: Партия «Новые люди»

По её словам, при формировании тарифов необходимо переходить к понятным эталонным расходам по отрасли, а не автоматически включать в платёж все затраты ресурсоснабжающей организации. Отдельного контроля требуют инвестиционные программы: жители должны видеть, какие работы заложены в тариф, сколько они стоят и что фактически выполнено. Авксентьева также предложила оценивать рост стоимости по каждой коммунальной услуге отдельно, а не только по общей сумме квитанции.

Ещё одна принципиальная позиция партии - автоматический перерасчёт за неоказанные или некачественные услуги.

- Не было холодной воды - автоматический перерасчёт. Не было горячей воды - автоматический перерасчёт. Мы просто хотим вернуть людям деньги за неоказанную услугу, - подчеркнула депутат.

Отдельно на форуме обсуждали капитальный ремонт. Авксентьева поддержала необходимость согласовывать с собственниками изменение видов и стоимости работ, а также пересмотреть минимальный перечень работ по содержанию дома так, чтобы житель понимал конкретный результат услуги и её стоимость. Эту тему депутат намерена продолжить в Государственной Думе осенью.

Одним из самых конкретных обращений стала проблема жителей частного сектора на улицах Лесная и Поселковая. По словам представителей местных ТОС, водопроводным сетям более 60 лет, их износ превышает 80%, а в отдельные часы вода в домах отсутствует полностью. С 2015 года жители добиваются замены труб, однако вопрос не решён. За обращением стоят более тысячи человек; жители отдельно указали и на риск пожарной безопасности - при аварийной ситуации в сети может не хватить воды для тушения.

Авксентьева попросила оформить обращение на её имя и разделила дальнейшую работу на два уровня.

- Точечные вопросы по конкретным адресам отработает региональное отделение. А всё, что касается системных проблем отрасли - ветхих сетей, тарифообразования и законодательных пробелов, - забираю себе для работы на федеральном уровне, - подчеркнула она.

Фото: Партия «Новые люди»

По итогам форума региональное отделение предложило создать в Курской области уполномоченного по защите прав жителей в сфере ЖКХ - единое окно для обращений граждан и взаимодействия с коммунальными организациями.

- Сегодня система ЖКХ для человека часто выглядит как лабиринт из жилинспекции, прокуратуры и судов. Такой уполномоченный должен быть не ещё одним чиновником, а адвокатом жителя. Его помощниками на местах могут стать подготовленные старшие по домам, - рассказал депутат Курского городского Собрания от партии «Новые люди» Максим Сысоев.