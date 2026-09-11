«Это и есть настоящий патриотизм»: депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева встретилась с курскими самозанятыми

Фото: Партия «Новые люди»

Эта поездка в Курскую область стала для парламентария первой. Знакомство с характером и душой региона началось с тепла гончарной печи - в мастерской Ермаковых.

Евгений и Маргарита Ермаковы - пара керамистов, работающая в статусе самозанятых. Около трёх месяцев назад они арендовали старинное помещение и своими силами полностью его отремонтировали. Открытие семейной гончарной студии запланировано на октябрь.

Своё новоселье мастера встретили за круглым столом с другими самозанятыми предпринимателями региона - Сардана Авксентьева стала одним из первых гостей обновлённой мастерской. В неформальной обстановке депутат Госдумы пообщалась с теми, кто развивает собственное дело в самых разных направлениях: от выращивания микрозелени до создания новых городских спортивных пространств.

Фото: Партия «Новые люди»

- То, что я вижу сегодня в Курске - это самый настоящий патриотизм, - поделилась впечатлениями депутат Госдумы. - В такое непростое время эти люди не просто остаются на своей земле. Они продолжают создавать новые рабочие места, открывают точки притяжения, дарят землякам радость. Мы обязаны поддерживать таких людей, в приграничье предприниматели нуждаются в особом внимании государства.

За круглым столом обсудили поддержку бизнеса, уделив особое внимание проблемам с маркировкой «Честный знак». По словам курских предпринимателей, регистрация товаров отнимает слишком много времени, а оборудование для сканирования кодов обходится дорого.

Фото: Партия «Новые люди»

- У нас есть инициатива полностью освободить ремесленные изделия от маркировки, поскольку это не массовый фабричный выпуск, - обратилась к самозанятым депутат Госдумы. - Этот законопроект мы уже внесли на рассмотрение. Пока по "Честному знаку" больше вопросов, чем ответов. Если у курских мастеров есть конкретные предложения по изменению законодательства, мы готовы их поддержать и взять в работу, - подчеркнула Сардана Авксентьева.

Вместе с тем на встрече обсудили развитие локальных брендов. Депутат Госдумы Антон Ткачёв сообщил, что региональное отделение партии «Новые люди» планирует запустить интерактивную карту мастеров Курской области.

Фото: Партия «Новые люди»

- Это единая цифровая платформа для самозанятых и малых предпринимателей региона. На карте будут отмечены «живые мастерские», где турист сможет не просто купить сувенир, но и увидеть процесс создания своими глазами - от гончарного круга до швейной машинки. Это создаст новый турпродукт и обеспечит стабильный канал сбыта: интерес гостей города превратится в реальные заказы для курских умельцев, - поделился депутат Госдумы Антон Ткачёв.

Также во время визита в регион Сардана Авксентьева встретилась с активом партии. Обсудили общественно-политическую повестку, планы регионального отделения и проекты на предстоящий год. Также депутат вручила удостоверения новым членам партии.

Одним из тех, кто пополнил ряды команды, стал сапёр добровольческой бригады «Барс-Курск» Руслан Клевцов. Сардана Авксентьева поздравила Руслана, отметив мужество защитников региона: «Люди, которые защищают нашу безопасность, а затем приходят строить политическую жизнь - это настоящая опора страны».