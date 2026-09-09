Цифровой фундамент: T2 расширяет сеть в Курской области

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Чтобы обеспечить клиентов качественными услугами связи, оператор увеличил емкость сети в Курске, Железногорске и 16 районах области, а также улучшил покрытие на автодорогах федерального значения.

T2 учитывает сезонную нагрузку на сеть и регулярно модернизирует инфраструктуру для повышения качества связи в регионе даже в условиях внешних ограничений передачи данных. С начала 2026 года инженеры T2 обновили действующее оборудование и усилили сеть новыми техническими объектами. Работы коснулись крупных городов, где с началом осени традиционно растет пользовательская активность, и сельских территорий.

Модернизация была проведена на объектах связи в Курске, Льгове и Железногорске, в Горшеченском, Дмитриевском, Железногорском, Золотухинском, Касторенском, Курском, Мантуровском, Медвенском, Обоянском, Поныровском, Пристенском, Советском, Солнцевском, Тимском, Хомутовском и Щигровском районах. Кроме того, качество связи T2 улучшено на участках автодороги федерального значения Р-298 Курск – Воронеж, а также вдоль железнодорожных путей на территории Золотухинского и Солнцевского районов.

В областном центре и Железногорске работы затронули в основном районы жилой застройки: в Курске емкость сети T2 была увеличена в кварталах на проспекте Анатолия Дериглазова и проспекте Вячеслава Клыкова, а в Железногорске – на улицах Гагарина, Мира и проезде Ветеранов. Благодаря проведенным работам сетевая нагрузка распределяется более равномерно, в том числе в периоды пиковой активности, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Также оператор продолжает усиливать сеть новыми объектами связи: в течение теплого сезона запущены базовые станции в Курске и Пристени, а также вблизи участка федеральной трассы М-2 «Крым», проходящего через Фатеж.

Вячеслав Ананьев, директор курского филиала T2:

«Мы стремимся создавать комфортную цифровую среду для жителей региона, поэтому T2 непрерывно развивает техническую инфраструктуру в Курской области, расширяет покрытие и емкость сети, при планировании работ уделяя особое внимание сезонному перераспределению пользовательской активности. Главная оценка результатов нашей работы – удовлетворенность и лояльность клиентов. В этом году независимое исследование «ТМТ Консалтинг» подтвердило, что T2 – самый популярный оператор у жителей Курской области. Мы благодарны каждому абоненту за его выбор и высокую оценку, для нас лидерство по абонентской базе – это большая ответственность и драйвер дальнейшего роста. Мы продолжим развивать сеть и обеспечивать лучший сервис, чтобы и дальше оправдывать доверие клиентов».

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