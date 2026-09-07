Фото Александра Чикина/Газета «Страна Росатом»

Для жителей Курской области, не понаслышке знающих цену безопасности АЭС и жизни атомщиков, тревожные новости из Запорожской области звучат особенно остро: глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев решительно осудил недавние удары по социальным учреждениям.

Курск и город курских атомщиков Курчатов всегда с особым сопереживанием следят за судьбой своих коллег-энергетиков. В условиях современных вызовов солидарность регионов, где расположены крупные объекты генерации, выходит на первый план.

Начало учебного года в Запорожской области было омрачено беспрецедентными событиями. Энергодар – стратегически важный населенный пункт, где живут сотрудники крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, – подвергся целенаправленным атакам со стороны ВСУ.

Главными мишенями на этот раз стали не только объекты энергетической инфраструктуры, но и гражданская инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших, однако материальный и моральный ущерб оказался весьма существенным. Стоит напомнить, что общая ситуация вокруг Запорожской станции обострилась в апреле 2026 года. С того момента по сегодняшний день пострадало 50 человек, из них девять погибли. Под удары систематически попадают как обычные жители Энергодара, так и сотрудники АЭС, от профессионализма которых зависят сложнейшие ядерные технологии.

Целенаправленные удары по школам Энергодара

Подробнее о тяжелой ситуации в городе атомщиков рассказал руководитель госкорпорации. Одной из главных целей атакующих по-прежнему остается критически важная инфраструктура, что напрямую угрожает безопасности региона.

«День ото дня жестокость растет. Вчерашний день принес нам не только традиционные, уже, к сожалению, традиционные удары по энергетической инфраструктуре, Энергодар опять без энергоснабжения, без электричества, не только по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции и тепловой. Был совершенно бесчеловечный удар по детским учреждениям», – отметил Алексей Лихачев.

От атак пострадали сразу несколько социально значимых объектов. В их числе:

• две школы;

• два детских сада;

• городская музыкальная школа.

«Две школы, два детских садика и музыкальная школа. Причем надо понимать, что и музыкальная школа, и детский сад были отремонтированы буквально несколько недель назад. Они были восстановлены, в общем, из такого состояния разрухи. Тут даже дело не столько в материальных потерях, хотя тоже важно, сколько в таком вызывающем шаге именно. 1-2 сентября, понимаете, продемонстрировать свое могущество над детьми. Не знаю, как это можно назвать, но с человеческим обликом это мало имеет отношения», – подчеркнул глава госкорпорации.

Атомная энергетика и глобальная устойчивость

Несмотря на подобные тревожные события, российская атомная энергетика демонстрирует колоссальный запас прочности. Для руководства отрасли защита своих специалистов – как в Запорожской, так и в Курской области – всегда остается абсолютным приоритетом. От безопасной и стабильной работы персонала зависит радиационная безопасность всего континента.

В условиях беспрецедентного внешнего давления компания продолжает безукоризненно выполнять все взятые на себя обязательства на мировом рынке. Масштабные международные проекты госкорпорации реализуются строго по установленному графику, а внушительный портфель заказов остается одним из самых крупных в мире. Это лишний раз подтверждает, что зарубежные партнеры безоговорочно доверяют уникальным компетенциям отечественных специалистов.

Защита города атомщиков и перспективы региона

Очевидная цель ударов по Энергодару – попытка дестабилизировать обстановку на фоне важных общественно-политических событий.

«Наверное, можно догадаться, что эти удары сопряжены в том числе и с избирательными участками. И мы все идем к выборам. Выборы состоятся в любом случае», – уверен руководитель госкорпорации.

Обеспечение нормальной жизни в городе остается важнейшей задачей на ближайшую перспективу. Восстановление разрушенных зданий, оперативная починка электросетей и всесторонняя поддержка горожан – те направления, которые требуют максимальных усилий прямо сейчас.

Российские энергетики не сдаются перед лицом давления. Алексей Лихачев выразил абсолютную уверенность в стойкости местных жителей: «Я уверен, что и энергодарцы, и все жители Запорожской области проголосуют. Но сам факт состоит в том, что вот так демонстративно по детским учреждениям, наверное, первый раз состоялся такой удар».

Жизнь в Энергодаре продолжается, а искренняя солидарность атомных городов России, включая Курчатов, а также поддержка всех жителей Курской области, непременно помогут коллегам преодолеть любые трудности и полностью восстановить разрушенную инфраструктуру.

Татьяна Юрьева