Счастливые билеты можно выиграть в Курске при оплате проезда в Яндекс Go

Пассажиры, оплачивающие проезд в общественном транспорте через сервис «Транспорт» в Яндекс Go, смогут получать промокоды на поездки на такси. Акция «Счастливый билетик» началась 17 августа.

Каждая покупка билета на автобус или троллейбус через Яндекс Go — это участие в акции. Пользователь узнает выпал ли ему счастливый билет сразу после оплаты поездки. Победителям «лотереи» дарят промокод 300 рублей на такси. Если билет оказался обычным — можно попробовать выиграть при следующей оплате проезда. Так поездки на общественном транспорте становятся не только удобнее, но и выгоднее.

Промокод автоматически сохранится в приложении. Найти его можно в разделе «Кешбэк и скидки» и использовать в любое удобное время.

Оплата проезда дополняет другие функции сервиса для тех, кто активно передвигается по городу: здесь можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени и уточнять расписание. Сейчас оплата проезда по Bluetooth в транспорте доступна более чем для 6 млн человек в 17 городах.

НА ЗАМЕТКУ

Как купить билет через Яндекс Go

Чтобы оплатить проезд через приложение, при входе в салон включите Bluetooth на телефоне. Зайдите в раздел «Транспорт» на главной странице и нажмите кнопку «Купить билет». Когда смартфон поймает сигнал Bluetooth-метки в салоне, останется выбрать свой маршрут, указать количество билетов и оплатить.

Деньги спишутся с карты, которую уже использовали в других сервисах Яндекса. Купленный билет сохранится в разделе «Билеты» и в истории заказов сервиса — его можно будет предъявить контролеру.

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