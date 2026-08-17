Куряне могут бесплатно получить «чистый номер» при подключении к T2

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Опция доступна бесплатно и призвана обеспечить дополнительную защиту абонентов от спамеров и мошенников. Подключиться к T2 с номером без «цифрового прошлого» можно в фирменных салонах связи.

«Чистый номер» – это комплект с цифровой комбинацией, которая ранее не использовалась юридическими и физическими лицами в сети оператора. Новая опция позволит курянам снизить потенциальные цифровые риски еще на этапе покупки SIM-карты.

«Чистый номер» доступен для новых подключений с любым из популярных тарифных планов открытой линейки. Возможность стать первым владельцем номера не подразумевает дополнительных расходов – клиент вносит только стандартную плату за подключение и абонентскую плату в соответствии с выбранным тарифом.

Предложение запущено в рамках комплексной стратегии T2 по защите клиентов от спама и мошенников. «Чистые номера» не имеют «цифрового прошлого» – их нет в базах рекламных обзвонов, они не были привязаны к аккаунтам в мессенджерах, социальных сетях и других интернет-сервисах, например, банковских. Отсутствие цифрового следа предыдущих владельцев значительно повышает безопасность пользования услугами связи.

Вячеслав Ананьев, директор курского филиала T2:

«Доступная чистая номерная емкость – это часть нашей комплексной работы по защите клиентов от киберугроз. Использование номера, у которого нет цифрового следа, гарантирует отсутствие звонков и уведомлений из чужого прошлого и снижает риск утечки персональных данных. Цифровая безопасность клиентов всегда в фокусе внимания T2. Мы активно боремся с телефонным мошенничеством, спамом и интернет-угрозами, бесплатно предоставляя множество профильных сервисов. Наше лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций подтверждено независимыми исследованиями. Мы продолжим формировать надежный контур безопасности, чтобы обеспечивать клиентам комфортный пользовательский опыт в цифровом пространстве».

Подключиться к T2 с «чистым номером» и узнать подробности можно в салонах связи оператора в Курской области. Предложение действует до 31 октября 2026 года.

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