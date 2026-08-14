Воспитание патриотов –задача номер один

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

Совет законодателей Центрального Федерального округа сегодня состоялся в Ельце. Заседание прошло при поддержке Полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Олеговича Щёголева. Руководители и представители заксобраний центральной части страны обсудили вопросы патриотического воспитания, поддержки наших бойцов и участие в этих темах Молодёжных парламентов при областных думах.

В рамках заседания коллеги обменялись законодательными практиками. Например, в Калужской области региональным законом закреплено право законодательной инициативы для Молодёжного парламента.

- Одной из значимых тем Совета законодателей является тема развития молодёжного парламентаризма. Во всех 18 субъектах ЦФО созданы и активно работают Молодёжные парламенты и их председатели вошли в состав Совета молодёжных парламентов ЦФО. Сегодня мы обсуждаем участие молодых парламентариев в реализации общегосударственной задачи по патриотическому воспитанию и разработку единых механизмов в этом направлении, - отметил заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко.

Председатель Воронежской Думы рассказал о знаменитом на всю страну кадетском образовании с двухвековой историей. Оно в соседней области также имеет законодательную опору. Все воспитанники обеспечены мерами социальной поддержки, особенно это касается детей из многодетных семей и семей наших бойцов.

Парламентарии из Курской области поделились уникальными мерами поддержки ветеранов СВО в части их трудоустройства. Здесь законодательно закреплены квоты для ветеранов СВО на крупных предприятиях и административная ответственность за несоблюдение. По мнению Совета, это важная практика, которую нужно перенимать во всех субъектах. Она поможет защитникам быстрее вернуться к полноценной жизни. По этой теме также выступили депутаты из Тамбовской области. Все вопросы взяты в работу Советом законодателей ЦФО.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

- Трудовое сопровождение бойцов, которые возвращаются сейчас с фронта - очень важный вопрос нашей повестки. Принятые законопроекты в некоторых субъектах станут основой для всего Центрального федерального округа. Это должно стать единой и системной законодательной нормой, - отметил председатель Совета законодателей ЦФО, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Заместитель председателя Совета законодателей ЦФО, спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков поднял вопрос учреждения 1 июля Днём ветерана боевых действий. Более чем в пятидесяти субъектах страны эта дата получила законодательное закрепление. Из 18 регионов ЦФО в восьми — Московской, Смоленской, Рязанской, Белгородской, Курской, Тульской, Орловской и нашей Липецкой области такой закон принят.

Владимир Сериков обратился к коллегам с просьбой поддержать эту инициативу и законодательно закрепить её во всех субъектах Центрального федерального округа. Как было отмечено на заседании, дата не связана с конкретным историческим событием, что придает ей универсальный характер. Но много лет для ветеранского сообщества она — неофициальный день памяти и признания.

- Уверен, предложение будет принято. Поддержка наших военнослужащих — приоритет, государственная задача, обозначенная Президентом страны, - подчеркнул Владимир Сериков. - Это дата, которая объединяет людей разных поколений — тех, кто защищал интересы нашей страны, выполнял воинский долг в горячих точках, участвовал в контртеррористических операциях, защищал мирных граждан и безопасность России.