Фото Александра Чикина/Газета «Страна Росатом»

Смена правительства Венгрии не отразилась на графике возведения атомной электростанции «Пакш-2». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что стройка идет по плану, а российская сторона открыта к конструктивному диалогу с новым руководством страны.

Венгерское информационное поле в последние недели живо обсуждает перспективы реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. Свежие новости из Будапешта относительно кадровых перестановок вызвали закономерный интерес в профильной среде: около месяца назад в компании, выступающей заказчиком строительства АЭС, сменилось руководство. На фоне этих внутриполитических изменений у энергетических экспертов и общественности возникли вопросы о будущем масштабной стройки.

Однако любые опасения относительно возможной заморозки или замедления проекта оказались абсолютно необоснованными. Портфель заказов госкорпорации на сегодняшний день остается одним из самых устойчивых в мире, а реализация ключевых контрактов за рубежом продолжается в строгом соответствии с утвержденными графиками, несмотря на внешнюю конъюнктуру. Возведение новых мощностей на площадке «Пакш» имеет стратегическое значение не только для экономики страны, но и для всей европейской энергосистемы, которая остро нуждается в стабильных, независимых и климатически нейтральных источниках базовой генерации.

Алексей Лихачев особо отметил, что с новым руководителем венгерского заказчика уже налажен устойчивый рабочий контакт, а двустороннее взаимодействие выстраивается в русле взаимного доверия. Госкорпорация внимательно следит за публичной дискуссией, но опирается исключительно на твердые факты и прагматичный подход, исключающий политизацию энергетики.

«К диалогу мы готовы, равно как и готовы на языке цифр и фактов дать ответы на любые вопросы, возникающие у венгерского руководства. Пока обращений к нам не поступало», – прокомментировал текущую ситуацию глава госкорпорации.

Ход строительных работ на площадке: АЭС возводится в строгом соответствии с графиком

Строительство пятого и шестого энергоблоков станции набрало весьма существенную динамику. В феврале 2026 года на площадке пятого энергоблока произошло знаковое для всей отрасли событие – инженеры и строители приступили к заливке первого бетона фундаментной плиты здания реактора. Это означает фактический старт основного, самого ответственного этапа сооружения ядерного объекта, после которого процессы переходят в стадию активного возведения надземных конструкций.

Отечественная атомная энергетика традиционно демонстрирует высочайший уровень организации рабочих процессов. Как уточнил Алексей Лихачев, массивное бетонирование фундаментной части планируют полностью завершить до начала календарной зимы, чтобы обеспечить технологическую готовность объекта к дальнейшим монтажным операциям.

«Сегодня бетонная подготовка на этом участке завершена на уже более чем 80%, мы «закачали» в основание энергоблока более 18 тысяч кубометров бетона. Это колоссальный объем, он сравним с семью олимпийскими бассейнами. Планируем завершить этот этап до начала зимы», – подчеркнул руководитель российской компании.

Симметричный и уверенный прогресс наблюдается и на смежных участках масштабной стройки. Работа активно идет на всех ключевых точках энергоузла:

• На шестом энергоблоке в данный момент ведутся работы по разработке глубокого котлована так называемого «ядерного острова».

• Темпы выемки грунта и инженерной подготовки основания полностью соответствуют заявленным плановым показателям, согласованным с венгерским заказчиком.

• До конца текущего года специалисты планируют начать работы по подготовке «первого бетона» и на этом блоке тоже.

Таким образом, международные проекты госкорпорации на практике доказывают свою независимость от изменений внешней конъюнктуры, опираясь на строгий инженерный расчет.

Передовые ядерные технологии и создание тяжелого оборудования

Возведение современной станции поколения «III+» требует сложнейшей синхронизации сотен производственных цепочек. Параллельно с масштабными общестроительными работами в самой Венгрии, на российских заводах полным ходом идет создание высокотехнологичного оборудования длительного цикла изготовления.

Первое крупногабаритное устройство для станции – ловушка расплава активной зоны весом 730 тонн – было успешно доставлено на строительную площадку еще 1 августа 2024 года. Это важнейшее устройство системы пассивной безопасности, предназначенное для локализации последствий маловероятных гипотетических аварий.

Особое и пристальное внимание сейчас уделяется ключевым узлам реакторной установки. Производственные мощности загружены в соответствии с утвержденным графиком поставок.

«Сейчас на предприятиях госкорпорации стартовало изготовление реакторов для обоих энергоблоков. Металлургические заготовки для реактора пятого блока готовы на 100%, и мы в ближайшее время будем готовы приступить непосредственно к сборке корпуса. Работы по отливке заготовок для реактора блока № 6 идут в плановом режиме в соответствии с графиком», – детально пояснил Алексей Лихачев.

Глобальная производственная кооперация и европейские поставщики

Крайне важно отметить, что проект «Пакш-2» – это не только достижение исключительно отечественных разработчиков, но и яркий пример эффективной международной кооперации. Несмотря на достаточно сложную геополитическую обстановку в мире, крупные европейские промышленные гиганты продолжают неукоснительно выполнять свои контрактные обязательства. Это напрямую подтверждает высокий международный статус и безупречную надежность российской госкорпорации как ведущего глобального партнера.

В частности, высокоточное оборудование для турбинного острова поставляет известная французская машиностроительная компания Alstom. На ее профильной производственной площадке во французском городе Бельфор в апреле 2025 года официально началось производство турбин для венгерской атомной электростанции. Такое плотное технологическое сотрудничество наглядно демонстрирует, что вопросы мирного атома продолжают решаться в конструктивном ключе, опираясь на действующие контракты.

Энергетическая безопасность Венгрии и экономические перспективы

Подводя итог текущему положению дел, нельзя обойти стороной макроэкономический аспект грандиозной стройки. Сегодня в венгерских средствах массовой информации публикуются аналитические материалы самого разного толка. Однако ведущие независимые эксперты сходятся в одном непреложном факте: гипотетический пересмотр ключевых параметров возведения АЭС «Пакш-2» потребует не только болезненного переноса сроков ввода энергоблоков в эксплуатацию, но и фундаментального пересмотра всей сложной финансовой модели проекта. Подобные задержки, по оценкам аналитиков, неизбежно негативно отразятся на экономике страны и стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

Российская сторона сохраняет приверженность конструктивному подходу и выполнению всех взятых на себя обязательств.

«Мы рассчитываем, что дискуссия в Венгрии относительно энергетической безопасности страны и роли атомной энергетики будет вестись в прагматичном и конструктивном ключе. Развитие страны требует максимально быстрого ответа на стоящие перед экономикой энергетические вызовы», – резюмировал глава госкорпорации.

Стабильное, ритмичное и планомерное возведение новых генерирующих мощностей остается безусловным приоритетом как для венгерского заказчика, так и для российского генерального подрядчика. Ожидается, что успешная реализация данного контракта еще больше укрепит лидирующие позиции России на высокотехнологичном рынке. Главные позитивные новости в том, что никакие политические дискуссии не способны остановить реальное развитие надежной энергетической инфраструктуры, базирующейся на передовом опыте специалистов госкорпорации.

Татьяна Юрьева