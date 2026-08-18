Шуваев: «Ключевые инициативы Белгородской области по безопасности, экономическому развитию и поддержке жителей поддержаны Путиным»

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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал интервью ТРК «Мир Белогорья». В ходе беседы он подытожил первые месяцы работы на посту главы региона, а также рассказал об основных направлениях дальнейшей деятельности. Главными темами обсуждения стали исполнение поручение Президента РФ, защита области, подготовка к ОЗП, обеспечение топливом, начало учебного года и работа добровольческих подразделений.

Александр Шуваев сообщил, что глава государства Владимир Путин поддержал ключевые инициативы Белгородской области. Речь идет об усилении безопасности и социальной поддержки жителей, а также расширении режима свободной экономической зоны на весь регион.

- Первая задача – безопасность. Президент отметил, что мы активно этим занимаемся, но основные усилия необходимо направить также на социальную сферу и развитие экономики региона. Все предложения и просьбы, которые мы предварительно обсуждали с профильными министрами и заместителями председателя правительства, президент полностью поддержал. Теперь начинаем их реализовывать, — отметил врио губернатора.

По словам Шуваева, в каждом приграничном округе будет сформировано подразделение «БАРС-Белгород», основной упор будет сделан на развитие FPV-перехватчиков. Белгородские специалисты вместе с добровольческим формированием создали новую разработку, сейчас ее тестируют в Москве при поддержке мэра столицы Сергея Собянина. Это позволит закрыть малое небо – высоты, с которых мирных жителей атакуют беспилотники.

Президент поддержал эту инициативу. Кроме того, в регионе планируют привлекать жителей, которые не проходили срочную военную службу по призыву – она будет зачтена, если граждане в течение полугода отслужат в добровольческом формировании.

Александр Шуваев назвал безопасность приоритетом номер один и перечислил три задачи, которые решает прямо сейчас в сфере защиты белгородцев и региона:

- Первая задача – укомплектовать и оснастить добровольческие формирования всем необходимым для закрытия малого неба. Вторая – координация всех действий в режиме реального времени. Для этого созданы пункты управления, где мы можем отслеживать БПЛА с момента пересечения границы и сопровождать их по маршруту. Маршруты движения передаются подразделениям по радиосвязи. Третья задача – защита инфраструктуры: прежде всего объектов топливно-энергетического комплекса и жилых домов, - сообщил врио главы региона.

Ключевое внимание уделяется защите АЗС и объектов ТЭК. Собственники заправок создают пассивную защиту, а там, где их ресурсов недостаточно, помощь оказывает регион. Шуваев также подчеркнул, что критического дефицита топлива на Белгородчине нет, а после переговоров с поставщиками увеличены суточные объемы поставок.

- Дополнительно прорабатывается система оповещения при угрозе атаки БПЛА непосредственно на АЗС. Ничего искусственно не делается. Мы просто создаем определенный резерв, прежде всего в связи с уборочной кампанией. Поэтому – все будет нормально, все обеспечиваем, все регулируем, - обозначил Шуваев.

Врио главы региона также пояснил, что из соображений безопасности не публикует фото и видеоматериалы с мест прилетов в белгородском приграничье.

Что касается заботы и социальной защиты населения, в приграничье на постоянной основе ведется восстановление связи и систем оповещения после атак со стороны противника. Только за прошедшую неделю удалось отремонтировать 15 вышек сотовой связи, при этом еще десять были выведены из строя. Представители министерства цифрового развития работают совместно с ремонтными группами, а Минобороны обеспечивает безопасность при установке оборудования. Также в Белгородской области разрабатывается специальное приложение для оповещения жителей, сейчас его тестируют.

Еще одно важное направление работы – подготовка к отопительному сезону и обеспечение безопасности объектов ЖКХ. В прошлом году регион дополнительно закупил 69 блочно-модульных котельных. Еще 70 закупят в этом году – на эти цели выделено порядка 5,5 млрд рублей. Поддержка федерального центра ведется систематически.

В Белгородской области с июля также возобновили компенсационные выплаты за поврежденные автомобили. Собственникам перечислили уже свыше 50 млн рублей. Для этого по поручению Александра Шуваева был создан новый фонд. Источником финансирования служат добровольные взносы крупного социально ответственного бизнеса. Работа по актуализации списков граждан, ожидающих положенные выплаты, организована во всех муниципалитетах региона.

Александр Шуваев также рассказал, что в Белгородской области учебный год начнется как в очном, так и в дистанционном формате. По каждой территории накануне 1 сентября будут принимать отдельное решение на Оперативном штабе с учетом оперативной обстановки.

Кроме того, в Белгородской области планируют утвердить единую дату в память обо всех погибших при атаках ВСУ.

- Будут заседание Думы и Общественной палаты, которые будут принимать решение уже во взаимодействии с жителями определят, какая дата, чтобы мы помнили всех, – поделился Александр Шуваев.

Важной темой обсуждения стало развитие экономики и социальной сферы Белгородской области. Александр Шуваев сообщил, что Владимир Путин поддержал инициативу о распространении СЭЗ на всю территорию региона. Таким образом инвесторы смогут заходить в регион с льготными условиями.

- Несмотря на то, что продолжается СВО, мы должны развиваться. В первую очередь речь идет о промышленных парках. Будем создавать дополнительные рабочие места для наших жителей, и развивать экономический сектор региона, - отметил Шуваев.

Во время беседы врио губернатора также назвал качества, которые считает одинаково важными в военной службе и гражданском управлении.

- Первое – стратегическое мышление: необходимо смотреть в будущее и планировать развитие на годы вперед. Несмотря на сложную оперативную обстановку, регион должен развиваться. Второе – компетентность: нужно глубоко вникать во все вопросы и потребности людей. И третье – умение брать на себя ответственность. Иногда приходится принимать нестандартные решения и не бояться отвечать за них, - подытожил Александр Шуваев.