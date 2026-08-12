Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачёв предложил ввести программу энергосбережения в школах и детсадах Курска

Фото: партия «Новые люди».

Депутат от «Новых людей» встретился с главой региона Александром Хинштейном. Главной темой диалога стало внедрение современных систем энергосбережения в детсадах и школах Курска. Это поможет сэкономить миллионы рублей, которые направят на ремонт учреждений.

- Договорились протестировать эту систему на одной школе. А когда она докажет свою эффективность, масштабируем программу на всю область, — рассказал Антон Ткачёв.

Фото: партия «Новые люди».

Также в ходе поездки в Курскую область он почтил память жертв вторжения ВСУ. Вместе с командой партии он возложил цветы к Вечному огню мемориала «Курская битва». Антон Ткачёв отметил, что партия продолжает помогать мирным жителям, пострадавшим от конфликта, и участникам СВО. За два года региональное отделение партии передало более 500 тонн гуманитарных грузов.

Ещё одно направление работы — адаптация ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Партия запустила программу «Новый старт», где бывших участников СВО обучают новым профессиям, связанным с искусственным интеллектом. Пройти онлайн-занятия может любой желающий.

Фото: партия «Новые люди».

Кроме того, «Новые люди» ввели курсы цифровой грамотности для людей старшего поколения. Им рассказывают, как записываться в поликлинику или оплачивать услуги ЖКХ в несколько кликов и при этом не попадаться на уловки мошенников. Курс уже завершили больше ста человек «серебряного» возраста.

- Мы готовим предложение к министерству образования региона, чтобы запустить курсы по обучению пенсионеров работе с нейросетями на базе действующих школ пожилого человека при курских университетах, — подчеркнул депутат Курского городского Собрания от партии Максим Сысоев.