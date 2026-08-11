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Общество11 августа 2026 10:00

В Ельце обустроили двор по просьбам жителей

Спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков встретился с ельчанами
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

Запрос на обновление детских и спортивных площадок — один из самых частых наказов для спикера областного Совета по линии депутатской деятельности. Они решаются за счёт привлечения внебюджетных средств. С ними помогает бизнес, ориентированный на добрые общественные дела. Таким образом, с 2021 года было обновлено более 100 точек.

На днях спикер облсовета Владимир Сериков встретился с подрядчиком и жителями двора по улице Юбилейная в Ельце. Это места его детства.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого Совета депутатов.

По просьбе соседского актива здесь установлены хорошие качели и полноценная спортивная площадка. Когда председатель заксобрания региона приехал посмотреть на качество выполненных работ, он встретил местных жителей. Договорились с ними и с подрядчиком, что для бабушек и дедушек здесь будут установлены дополнительные лавочки, а для автомобилистов подлатают ямы на подъездной дороге.