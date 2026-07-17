Партия «Новые люди» предлагает строить в Курске арендные дома, чтобы молодые специалисты оставались в регионе

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Согласно исследованиям федерального портала «Мир квартир», стоимость квадратного метра за первое полугодие 2026 года выросла на 14,1% — до 106,2 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди городов Черноземья.

Чтобы заработать на собственное жильё, молодому специалисту годами приходится копить на первый взнос на ипотеку. А сама покупка квартиры превращается не в инвестицию, а в финансовую кабалу сроком на полжизни.

Максим Сысоев. Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

«Жильё должно быть стартом, а не роскошью, доступной единицам. Сейчас мы теряем лучшие кадры. Врачи, инженеры, учителя смотрят на цифры и берут билет в один конец до Москвы, где зарплаты другие. Нужна работающая альтернатива ипотеке, которая с каждым годом становится всё более недоступной, — говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев.

В партии «Новые люди» предлагают выход: строительство арендных домов для молодых специалистов до 35 лет и семей с детьми — по ценам на 40–50% ниже рынка. У арендатора будет право выкупа через 10 лет, если все платежи были совершены вовремя.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди».

Сейчас практика строительства арендных домов при поддержке ДОМ.РФ реализуется в соседнем Воронеже, Москве, Екатеринбурге и шести городах Дальнего Востока. Часть квартир сдают по сниженной арендной плате. Субсидию делят федеральный и региональный бюджеты, чтобы удержать специалиста. Часть платы вносит сам наниматель.

«Отказываться от ипотечных программ никто не собирается. Вместе с тем у человека должен быть выбор. Хочешь — бери кредит. Хочешь — живи в современном государственном доме, откладывай средства и решай сам, когда покупать собственное жильё», — поясняет суть инициативы помощник депутата Госдумы РФ, заместитель руководителя партии «Новые люди» в Курской области Дмитрий Рыжков.