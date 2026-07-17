Лихачев сообщил новости «Росатома» о безопасном будущем АЭС

В Сосновый Бор доставлена последняя ловушка расплава для новых энергоблоков Ленинградской АЭС-2

В Сосновый Бор успешно доставлено устройство локализации расплава весом более 730 тонн – свежие новости «Росатома» подтверждают курс на абсолютную безопасность АЭС и опережение графиков строительства.

Атомная энергетика России делает очередной уверенный шаг в будущее. В город Сосновый Бор Ленинградской области по воде прибыла сложнейшая инженерная конструкция – последняя ловушка расплава, предназначенная для строящегося энергоблока № 4 Ленинградской АЭС-2. Это событие мгновенно попало в профильные деловые новости: госкорпорации в очередной раз продемонстрировал способность реализовывать масштабные высокотехнологичные проекты с опережением графика, задавая планку для всей мировой индустрии.

Для руководителя отрасли, генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, такие технологические победы – показатель слаженной работы огромной структуры. Как отмечают эксперты, оценивающие развитие сектора, Госкорпорация сегодня не просто строит электростанции, а формирует глобальный стандарт безопасности. Доставленное оборудование весит более 730 тонн и представляет собой уникальное ноу-хау российских ученых и инженеров.

Уже сейчас специалисты готовят гигантскую конструкцию к транспортировке на строительную площадку и последующей ювелирной установке в шахту реактора. Установить корпус устройства планируется на два месяца раньше срока, после чего специалисты последовательно смонтируют остальные элементы, что ускорит общий ход работ на стратегически важном объекте.

Уникальная логистика: 2000 километров по воде

Доставка крупногабаритных грузов для атомных объектов – это всегда сложнейшая логистическая операция. Ловушка расплава преодолела путь в 2000 километров за 16 суток. Уникальный маршрут пролегал по главным водным артериям страны: Волге, Белому, Онежскому и Ладожскому озерам, реке Неве и Финскому заливу, пока баржа не пришвартовалась на пирсе Соснового Бора.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда подчеркивает значимость текущего этапа и амбициозные планы строителей: «Мы поставили себе задачу установить корпус ловушки расплава в шахту реактора на два месяца раньше срока. Это позволит интенсифицировать работы на данном объекте и тщательно подготовиться к самому важному для любой строящейся АЭС событию – монтажу корпуса реактора. По графику он должен состояться в 2029 году».

Ядерные технологии нового поколения: гарантия безопасности

В основе концепции современных российских станций лежит принцип глубоко эшелонированной защиты. Устройство локализации расплава – важнейший рубеж, обеспечивающий экологичность и беспрецедентный уровень защиты человека и окружающей среды. Отечественные ядерные технологии спроектированы так, чтобы минимизировать любые риски.

В случае гипотетической запроектной аварии устройство сработает абсолютно автономно:

• Примет и надежно удержит внутри себя расплав материалов активной зоны, внутрикорпусных устройств и корпуса реактора;

• С помощью специального «жертвенного материала» моментально изменит физико-химические свойства расплава, критически снизив его тепловыделение;

• Гарантированно исключит поддержание цепной реакции;

• Полностью заблокирует выход радиоактивных веществ и ионизирующего излучения за пределы самой «ловушки» вплоть до полной кристаллизации масс.

Российские энергоблоки с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ спроектированы с учетом самых жестких мировых требований безопасности, которые были внедрены после событий на японской станции «Фукусима». В этих проектах кардинально увеличена роль пассивных систем безопасности, способных функционировать без участия человека и источников энергоснабжения.

Энергия для Северо-Запада: позиция Алексея Лихачева

Замещение устаревающих мощностей новыми высокотехнологичными блоками – критически важная задача для экономики макрорегиона. Обсуждая профильные новости, глава корпорации неоднократно подчеркивал стратегическое значение таких строек. Алексей Лихачев отметил важность объекта для всего Северо-Западного региона:

«Северо-Запад нашей страны – традиционно энерготребовательный, здесь активно развивается промышленность, портовая инфраструктура. В регионе работают две наши атомные станции – Ленинградская и Кольская АЭС общей мощностью более 6000 МВт. Вместе они обеспечивают более 35 % генерации. Обе станции работают уже больше 50 лет, и каждая из них прямо сейчас получает вторую жизнь – замещающие мощности, которые смогут проработать еще как минимум 60 лет. Ввод в строй третьего и четвертого блоков ЛАЭС-2 заместит блоки-ветераны РБМК-1000. Новые блоки смогут гарантировать надежное обеспечение жителей региона чистой электроэнергией и успешное продолжение реализации крупных региональных инвестиционных и социальных проектов», – сказал он.

Сегодня Ленинградская АЭС эксплуатирует два блока старого типа РБМК-1000 (первые два уже выведены из эксплуатации) и два новейших ВВЭР-1200, введенных в 2018 и 2021 годах. Строящиеся сейчас 3-й и 4-й энергоблоки придут на смену ветеранам, выдавая в сеть более 8,5 млрд кВтч электроэнергии ежегодно каждый.

Международные проекты и глобальное лидерство

Успехи на внутренних российских площадках создают прочный фундамент для экспансии на внешние рынки. Инновации, успешно внедренные и обкатанные в Сосновом Бору или Нововоронеже, формируют колоссальный спрос за рубежом. Неудивительно, что портфель заказов госкорпорации сегодня включает десятки возводимых энергоблоков по всему миру.

Зарубежные партнеры прекрасно видят, что международные проекты госкорпорации предлагают высочайший стандарт надежности. Впервые в мире инновационная «ловушка» была установлена на АЭС «Тяньвань» в Китае, построенной по отечественному проекту. Теперь все энергоблоки российского проекта ВВЭР-1200 поколения 3+, включая строящиеся за пределами России, оснащаются такими защитными системами. Это делает российские предложения самыми безопасными и востребованными на глобальном энергетическом рынке.

Стратегический фундамент отрасли до 2042 года

Строительство замещающих мощностей на берегах Финского залива – лишь часть масштабной государственной стратегии по обновлению энергетического каркаса страны. Согласно утвержденной генеральной схеме размещения энергетических объектов, до 2042 года в России предстоит построить 38 новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности.

Каждая доставленная на стройплощадку деталь, такая как ловушка для ЛАЭС-2 весом более 730 тонн, приближает страну к технологическому суверенитету и углеродной нейтральности. Постоянное совершенствование технологий, опережение графиков и безусловный приоритет безопасности доказывают, что отечественная отрасль уверенно смотрит в завтрашний день, гарантируя свет и тепло новым поколениям россиян.

Татьяна Юрьева

Копирайт фото: Ленинградская АЭС