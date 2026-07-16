Губернатор Курской области поздравил коллектив Михайловского ГОКа с Днём металлурга

Михайловский ГОК остаётся одним из ключевых предприятий региона

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил коллектив Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева с Днём металлурга. Вместе с представителями администрации Железногорска и руководителями компании «Металлоинвест» он принял участие в торжественном собрании, где более 500 работников комбината и дочерних предприятий получили государственные, ведомственные, региональные и корпоративные награды.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв вручил управляющему директору Михайловского ГОКа Антону Захарову благодарственное письмо за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие горно-металлургической отрасли, стратегическое видение и создание культуры эффективности и безопасности труда на предприятии.

«Сегодня, когда наша страна проходит через серьёзные испытания, роль горняков и металлургов особенно велика, – сказал Александр Хинштейн. – Михайловский ГОК остаётся одним из ключевых предприятий региона, а Металлоинвест – надёжным партнёром Курской области в решении важных социальных задач и реализации проектов, которые меняют жизнь людей к лучшему».

В этом году День металлурга коллектив Михайловского ГОКа отмечает в год 20-летия компании «Металлоинвест». За это время на предприятии реализован ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволили повысить эффективность производства, улучшить качество железорудной продукции и снизить воздействие на окружающую среду. Среди них – строительство обжиговой машины № 3, ввод в эксплуатацию первой и второй очередей дробильно-конвейерного комплекса и комплекса дообогащения концентрата.

«Сегодня для всей горно-металлургической отрасли особенно важно сохранять устойчивую работу и продолжать развитие. Металлоинвест выполняет производственную программу, повышает эффективность производства и уделяет особое внимание безопасности труда, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Александр Попов. – Не менее важно для нас, чтобы вместе с предприятиями развивались и города, где живут наши сотрудники. Благодарю Правительство Курской области и лично Александра Евсеевича Хинштейна за конструктивное сотрудничество. Благодаря нашему партнёрству мы реализуем проекты, которые делают жизнь в Железногорске комфортнее. Поздравляю горняков, металлургов, ветеранов отрасли и всех жителей Курской области с Днём металлурга!»

Во время рабочей поездки в Железногорск губернатор также посетил объекты, созданные и обновлённые в рамках программы социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с Курской областью и городом за последние годы.

Глава региона ознакомился с ходом благоустройства Аллеи поколений, реконструкцией Аллеи Семьи и работой нового светодинамического контактного фонтана, который стал одной из новых городских точек притяжения. Кроме того, Александр Хинштейн посетил Железногорский горно-металлургический колледж, где при поддержке Металлоинвеста проведён капитальный ремонт актового зала. Современное многофункциональное пространство оснащено мультимедийным оборудованием, профессиональным светом и звуком. Ранее, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Металлоинвеста, в колледже был создан образовательно-производственный центр «МеталлКЛАСтер»: оборудованы 15 учебно-производственных зон по различным направлениям, где сейчас получают практические знания более 1000 студентов.

Фото предоставлено пресс-службой.