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Экономика16 июля 2026 15:30

Губернатор Курской области поздравил коллектив Михайловского ГОКа с Днём металлурга

В этом году День металлурга коллектив Михайловского ГОКа отмечает в год 20-летия компании «Металлоинвест»
Светлана ВОЛКОВА
Михайловский ГОК остаётся одним из ключевых предприятий региона

Михайловский ГОК остаётся одним из ключевых предприятий региона

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поздравил коллектив Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева с Днём металлурга. Вместе с представителями администрации Железногорска и руководителями компании «Металлоинвест» он принял участие в торжественном собрании, где более 500 работников комбината и дочерних предприятий получили государственные, ведомственные, региональные и корпоративные награды.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв вручил управляющему директору Михайловского ГОКа Антону Захарову благодарственное письмо за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие горно-металлургической отрасли, стратегическое видение и создание культуры эффективности и безопасности труда на предприятии.

«Сегодня, когда наша страна проходит через серьёзные испытания, роль горняков и металлургов особенно велика, – сказал Александр Хинштейн. – Михайловский ГОК остаётся одним из ключевых предприятий региона, а Металлоинвест – надёжным партнёром Курской области в решении важных социальных задач и реализации проектов, которые меняют жизнь людей к лучшему».

В этом году День металлурга коллектив Михайловского ГОКа отмечает в год 20-летия компании «Металлоинвест». За это время на предприятии реализован ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволили повысить эффективность производства, улучшить качество железорудной продукции и снизить воздействие на окружающую среду. Среди них – строительство обжиговой машины № 3, ввод в эксплуатацию первой и второй очередей дробильно-конвейерного комплекса и комплекса дообогащения концентрата.

«Сегодня для всей горно-металлургической отрасли особенно важно сохранять устойчивую работу и продолжать развитие. Металлоинвест выполняет производственную программу, повышает эффективность производства и уделяет особое внимание безопасности труда, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Александр Попов. – Не менее важно для нас, чтобы вместе с предприятиями развивались и города, где живут наши сотрудники. Благодарю Правительство Курской области и лично Александра Евсеевича Хинштейна за конструктивное сотрудничество. Благодаря нашему партнёрству мы реализуем проекты, которые делают жизнь в Железногорске комфортнее. Поздравляю горняков, металлургов, ветеранов отрасли и всех жителей Курской области с Днём металлурга!»

Во время рабочей поездки в Железногорск губернатор также посетил объекты, созданные и обновлённые в рамках программы социально-экономического партнёрства Металлоинвеста с Курской областью и городом за последние годы.

Глава региона ознакомился с ходом благоустройства Аллеи поколений, реконструкцией Аллеи Семьи и работой нового светодинамического контактного фонтана, который стал одной из новых городских точек притяжения. Кроме того, Александр Хинштейн посетил Железногорский горно-металлургический колледж, где при поддержке Металлоинвеста проведён капитальный ремонт актового зала. Современное многофункциональное пространство оснащено мультимедийным оборудованием, профессиональным светом и звуком. Ранее, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» при поддержке Металлоинвеста, в колледже был создан образовательно-производственный центр «МеталлКЛАСтер»: оборудованы 15 учебно-производственных зон по различным направлениям, где сейчас получают практические знания более 1000 студентов.

Фото предоставлено пресс-службой.