Шуваев и Кириенко осмотрели новое приемное отделение детской больницы в Белгороде

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Вчера, 14 июля, с рабочим визитом в Белгородской области побывал заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. Чиновник вместе врио губернатора Александром Шуваевым и правительство области обсудил ключевые направления развития и поддержки региона.

В частности, в ходе рабочего совещания стороны обговорили всестороннюю поддержку жителей, которые пострадали от атак ВСУ, а также помощь предприятиям, ветеранам и семьям участников СВО. Еще одной важной темой разговора стала подготовка инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В регионе продолжают формировать резервную генерацию.

Не обошли чиновники стороной и тему летнего отдыха и оздоровления белгородских детей. Сергей Кириенко особо подчеркнул необходимость обеспечить детям безопасность и комфорт, чтобы каждый ребенок мог провести каникулы спокойно и с пользой. Власти прорабатывают выездной отдых школьников за пределы региона.

После совещания Сергей Кириенко, Александр Шуваев, а также заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова посетили детскую областную клиническую больницу. Они проведали годовалую девочку, которая 6 июля получила ранения при атаке украинского дрона на пассажирский автобус в Белгородском округе. Малышка уже идет на поправку и готовится к выписке.

Чиновники также проверили завершение установки модульного приемного отделения детской областной больницы в Белгороде. Оно возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Корпус будет принимать пациентов круглосуточно. Открытие запланировано на конец июля.

Шуваев и Кириенко вручили белгородским медикам государственные и ведомственные награды за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Так, по Указу Президента РФ орденом Пирогова награжден коллектив детской областной клинической больницы.

- Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье наших жителей. На вашем счету – сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд, - сказал врио губернатора Шуваев.

- Благодаря вам вся страна знает, что такое белгородский характер. Белгороду достается тяжелее, чем любому другому региону России. Но мужество белгородцев, самоотверженность, взаимопомощь, поддержка – это то, что вызывает огромное уважение, - отметил Сергей Кириенко.