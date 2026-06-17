Шуваев: «В Старом Осколе появится Единый центр поддержки участников спецоперации»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области с рабочей поездкой побывал в Старооскольском округе. Одной из точек визита стала поликлиника восстановительного лечения. Там же Александр Шуваев поздравил с наступающим Днем медицинского работника лучших сотрудников муниципалитета.

Врио главы региона рассказал, что на базе поликлиники восстановительного лечения в Старом Осколе планируют открыть Единый центр поддержки участников специальной военной операции. Основная задача – помощь бойцам, которые вернулись домой, в реабилитации после минно-взрывных травм, осколочных ранений, ампутаций и контузий.

В медицинском учреждении будет оборудован специализированный блок с кабинетами физиотерапии, механотерапии, психологической помощи, также здесь расположат тренажерный зал. Это дополнит комплекс уже существующих кабинетов массажа, водо- и грязелечения и других восстановительных процедур.

Чтобы ветераны СВО и их семьи могли получить сразу комплекс мер поддержки и решить основные вопросы в Центре планируют также расположить офис МФЦ, филиал государственного фонда «Защитники Отечества», кадровый центр, помещения для Ассоциации ветеранов СВО и местного управления соцзащиты.

- Главной отличительной чертой Центра станет принцип «все – в одном месте». Чтобы каждый, кто нуждается в поддержке, мог в полном объеме получить все виды услуг прямо тут, - отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В ходе рабочей поездки врио главы региона в преддверии профессионального праздника вручил награды 18 лучшим медицинским работникам Старооскольского округа. В их числе кардиологи, хирурги, педиатры, акушеры, реаниматологи и медицинские сестры.

- Хочу поблагодарить всех медицинских работников за ваши силы и энергию, которые вы не жалеете ради пациентов. В ваших руках – здоровье и жизни людей, а значит, и будущее нашей страны, - поделился Александр Шуваев.

Добавим, что на сегодняшний день в Старооскольском округе работают около трех тысяч медицинских работников, которые обеспечивают помощь для почти 249 тысяч жителей.

Также отметим, в 2026 году на развитие и модернизацию здравоохранение округа направлено больше 1,8 млрд рублей. На сегодня приступили к капремонту поликлиники №2 детской окружной больницы. Также запланировано завершение ремонта трех корпусов Старооскольского медицинского колледжа. В 2027 году начнется обновление поликлиники окружной больницы Святителя Луки Крымского.