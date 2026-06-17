Владимир Сериков: Участники нашей команды объединили усилия и показали хороший результат

Фото: «Лидеры России»

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков стал победителем шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда». Это флагманский проект для управленцев, который реализуется по поручению Президента России.

Фото: «Лидеры России»

- В нашей команде были участники от Москвы до Ямала. Опытные управленцы и участник специальной военной операции, Герой России. Мы быстро сдружились, объединили усилия и показали хороший результат, - рассказал Владимир Сериков.

Фото: «Лидеры России»

В одной из четырёх номинаций команда спикера вошла в число 15-ти победителей. Всего в конкурсе приняли участие более 75 тысяч человек.

- Огромная благодарность организаторам. Достойные испытания, мощная атмосфера, настоящая проверка на прочность. Россия — это действительно страна возможностей, - добавил Владимир Сериков.