Выходные в Курске: кино и концерты и мастер-классы под открытым небом

12 и 13 июня масса бесплатных мероприятий ждет курян на Полугоре Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Полугора

12 и 13 июня обширная программа ждет гостей на Полугоре в центре Курска.

Здесь время застыло в середине 20 века. Деловая зона фестиваля превратилась в портал в «Старый Курск» - старые вывески, дощатые лавки, зелени и забытой неспешности. Задержитесь здесь на час — и не захочется уходить. Разглядывайте жестяные буквы, а также потертые прилавки и тени на старых стенах. Все это можно увидеть на фотовыставке «Старый Курск». Она работает до 20.00.

А в выставочной зоне фестиваля открывается «Бабушкин сундук». До 20.00 12 июня здесь можно посмотреть самую теплую выставку фестиваля. Здесь представлены куклы в народных костюмах, расписные прялки, матрешки с хитрыми лицами и даже кувшины.

А еще рушники, шали, скатерти, а также пузатые самовары и связки баранок.

12 июня до шести часов вечера в Деловой зоне фестиваля «Лето на Полугоре» (0+) вас ждет новая волна мастер-классов от Курского областного Дома народного творчества и Центра народного творчества «Русь».

Успейте везде, где не были раньше! Мастер-класс «Игольница «шляпка» представит авторский текстиль и вязанные игрушки (Щадных Надежда, Курский областной Дом народного творчества)

Мастер-класс «Северная берегиня» - лоскутное шитье, авторский текстиль и традиционную тряпичную куклу (Заика Любовь, Курский областной Дом народного творчества)

Мастер-класс глиняный оберег домашнего очага «Улиточка» - это авторская керамика и текстильные сувениры от творческого семейного дуэта «В четыре руки» Зорина Георгия и Борзенковой Татьяны, Курский областной Дом народного творчества)

Мастер-класс кукла из рогозы «Троица», лозоплетение представит Новикова Ирина, Курский областной Дом народного творчества. Также здесь проходят мастер-классы по лозоплетению (Михаил Лебедев), по лепке из глины (Владимир Бледнов), по работе с пастелью (Ольга Роспопова) и по художественной росписи (Виктория Бледнова) от ЦНТ «Русь». А мастер-класс по ковроткачеству проводит Анастасия Примакова. Зоной настольных деревянных игр-головоломок заведует Дмитрий Непанов.

В центре Курска два дня подряд будут бесплатно показывать кино Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В амфитеатре до 18:00 творческие коллективы КТЦ имени Щепкина устроят настоящий праздник на сцене. После этого, в 18:40, здесь пройдет показ фильма, герой которого - Митя Неверовский, проблемный парень из хорошей семьи. Он мечтает выступить на «Артек-Арене». В поисках славы он переносится в 1925 год, а затем в 1812 год, а само его существование в наши дни оказывается под вопросом.

13 июня над Полугорой снова будут звучать голоса курских исполнителей. Концерт пройдет в амфитеатре с 17:00. Это будут полчаса чистой магии от артистов Концертно-творческого центра имени М.С. Щепкина. Затем здесь будет происходить невероятное - смех, радость - и кино!

В 17:30 – 18:30 здесь откроют VI сезон городского проекта «ЮнКинПарк». В программе - розыгрыш призов, шоу мыльных пузырей и море улыбок.

13 июня в 18:40 амфитеатр превратится в сказочный кинотеатр. Здесь покажут «Царевну-Лягушку» (6+) в новой трактовке. Берите пледы и термосы. Амфитеатр превратится в уютный зал под звездами. Вход свободный.

Три спектакля в кукольном

13 и 14 июня в Курском кукольном театре покажут сразу три постановки для детей. 13 июня можно посмотреть "Мойдодыр" (0+) и "Кот в сапогах" (6+).

Отправляйтесь в удивительное путешествие по страницам любимой сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр»!

Этот спектакль – не просто постановка, а настоящее волшебство театра кукол. Один актер виртуозно перевоплощается, становясь и рассказчиком, и героями сказки. Он с легкостью управляет множеством кукол, оживляя их и создавая незабываемые образы.

Художественный руководитель проекта: Игорь Семяновский

Режиссер-постановщик: Юлия Ризак

Художник-постановщик: Инна Сапрыкина

Композитор: Александр Щербаков. Продолжительность: 35 минут.

Театр имени Кота в сапогах также приглашает вас в мир удивительных и невероятных приключений! Сам Кот в сапогах и его верная труппа расскажут свою историю. Станьте свидетелями того, как голодный, но гордый герой побеждает могучего людоеда и помогает своему незадачливому хозяину обрести счастье с прекрасной принцессой.

Эта история – доказательство того, что с высокой целью можно преодолеть любые преграды.

Режиссер-постановщик: заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев, художник-постановщик: заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин.

Композитор: С. Важов.

Продолжительность: 50 минут.

А 14 июня здесь покажут спектакль "Маруськина мечта" (6+). Обаятельная Маруська, ее верный друг Гришка, забавный Заяц, мудрый Ежик и другие герои спектакля отправятся вместе с юными зрителями в увлекательное путешествие по миру финансов. Они покажут, как мечты становятся реальностью, если научиться грамотно управлять деньгами: копить, экономить, разумно тратить и эффективно распределять доходы.

Режиссер-постановщик: Игорь Семяновский. Художники-постановщики: Евгения Орчикова, Ольга Кельина

Композитор: Александр Щербаков

Хореограф: Юлия Ризак. Продолжительность: 40 минут