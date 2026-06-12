Выборы в Курскую облдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования

Фото: Курской областная Дума

В Курске состоялось 62-е заседание областной Думы, которое задало вектор развития региона на ближайшую перспективу. Главным итогом работы парламентариев стало определение даты формирования законодательной власти нового, VIII созыва. Однако повестка дня, включившая 23 вопроса, оказалась насыщена не только политическими решениями, но и гуманитарными инициативами и яркими награждениями.

Торжественный старт

Заседание открылось в торжественной атмосфере. К депутатам приехали юные курские гимнастки под руководством тренера Инги Королевой - поблагодарить за организацию поездки на чемпионат Европы в Болгарию. Как выяснилось, важную роль в этом сыграл глава региона Александр Хинштейн.

Обращаясь к заместителю губернатора и его полномочному представителю в облдуме Евгению Лобову, девочки попросили передать самые теплые слова признательности главе области. Евгений Лобов, в свою очередь, отметил вклад депутата Алексея Бобовникова, который также участвовал в решении вопроса, отметив счастливый конец этой истории и пожелав ребятам новых побед.

Награды: от саперов до сенаторов

Вторая часть торжественной церемонии была посвящена заслуженным деятелям региона.

Список награжденных оказался обширным:

За вклад в развитие региона. Депутат Алексей Бобовников удостоен медали «За заслуги перед Курской областью» III степени.

За поддержку армии. Командир 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов лично вручил грамоту Ирине Малаховой за помощь инженерным войскам в зоне СВО.

Высокая оценка Совета Федерации. Сенатор Евгения Ламонова передала почетную грамоту от верхней палаты парламента Олегу Павлову.

Законотворческие заслуги. Почетный знак Думы получили Сергей Бирюков, Екатерина Голованова, Сергей Девяткин и Анастасия Крюкова. Почетной грамоты удостоен Николай Карцев.

Научное сообщество. Благодарность от регионального парламента объявлена доценту ЮЗГУ Михаилу Лукашу.

Кроме того, в преддверии Дня России председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов вручил юным курянам первые паспорта.

- Этот праздник объединяет всех нас любовью к Отечеству и гордостью за его богатую историю. Желаем вам достичь всех поставленных целей. Но главное – делайте всё с любовью: к России, к малой родине и к семье, - подчеркнул глава курского парламента.

Также состоялось вручение удостоверений мировым судьям совместно с и.о. председателя облсуда Михаилом Ермаковым.

Единый день голосования, бюджет и льготы для матерей-героинь

Когда торжественная часть осталась позади, депутаты единогласно приняли ключевое решение: выборы депутатов Курской областной Думы VIII созыва пройдут 20 сентября 2026 года. В этот же день россияне будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ.

Финансовый блок был посвящен отчету об исполнении бюджета за 2025 год. Он был принят единогласно. Доходная часть казны составила 253,9 млрд рублей (плюс 62,8% к уровню 2024 года). Расходы составили 263 млрд.

Ключевые направления трат:

· Социальная политика: 170,7 млрд рублей (рост в 8 раз к 2024 году); · Национальная экономика: 30,8 млрд рублей; · Образование: 29 млрд рублей; · Здравоохранение: 13 млрд рублей(138,2%); · ЖКХ: 4,5 млрд рублей.

Дефицит бюджета по итогам года сложился на уровне 9,7 млрд рублей.

Среди одобренных депутатами законов - инициатива губернатора о бесплатном предоставлении земли женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Участки смогут получить те, кто прожил в Курской области не менее пяти лет. Кроме того, до 1 января 2028 года продлена программа бесплатного пользования муниципальными участками для граждан.

Также парламентарии утвердили изменения в геральдике (исполнительные органы смогут использовать элементы герба для своих эмблем), уточнили Устав области в части местного самоуправления и решили ряд кадровых вопросов, касающихся мировых судей и Контрольно-счетной палаты.