Лихачев наградил лучших медиков «Росатома» – последние новости

Фото Анастасии Барей/ Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев провел торжественное награждение лучших медиков атомной отрасли. Последние новости подтверждают: модернизация сферы здравоохранения напрямую укрепляет кадровый потенциал всей ядерной отрасли страны.

В преддверии Дня медицинского работника в России традиционно подводятся итоги масштабных социальных проектов, реализуемых на стыке высоких технологий и заботы о людях. Одной из главных новостей недели стало завершение престижного отраслевого конкурса «Лучший медицинский работник ведомственной медицины «Профессионалы ФМБА России на территориях Росатома». В этом году это важнейшее мероприятие охватило 27 городов присутствия отечественной атомной промышленности.

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие глава Госкорпорации Алексей Лихачев и руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова. Алексей Лихачев и Вероника Скворцова лично поблагодарили медицинских специалистов, которые ежедневно оберегают здоровье тех, кто обеспечивает технологический суверенитет страны.

Современная атомная энергетика – это не только сложнейшие ядерные технологии, но и уникальный человеческий капитал. Надежность и безопасность работы АЭС напрямую зависят от физического и психологического благополучия сотрудников предприятий, а также членов их семей.

Стратегический альянс ради трудового долголетия

ФМБА России и Госкорпорация уже много лет работают в тесной связке, создавая единый контур безопасности. Их совместные программы направлены на то, чтобы предоставить жителям атомных городов уровень помощи, соответствующий самым высоким столичным стандартам. Выступая перед лауреатами конкурса, Алексей Лихачев подчеркнул особую значимость этого государственного партнерства.

«Вот уже несколько лет мы совместно с Федеральным медико-биологическим агентством реализуем масштабную программу, направленную не просто на сохранение здоровья сотрудников наших предприятий а на продление трудового долголетия, а также в целом на повышение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей атомных городов», – сказал гендиректор Алексей Лихачев.

За последние годы в регионах присутствия удалось достичь качественного прорыва в модернизации первичного звена здравоохранения. Значительные инвестиции были направлены на капитальный ремонт клиник, создание комфортной среды и обновление парка медицинского оборудования.

Цифровизация и приток кадров в атомные города

Главные новости реформирования ведомственной медицины выражаются в конкретных результатах. За пять лет совместными усилиями были модернизированы десятки учреждений и успешно решен острый кадровый вопрос. Оценивая промежуточные итоги, глава госкорпорации подробно остановился на технологическом переоснащении больниц.

«В наших больницах появились такие современные технологии, как телемедицина, активно внедряются цифровые решения, приобретается самое современное оборудование. Что на выходе? Мы увеличили охват диспансеризацией населения в 1,5 раза, причем делаем это на принципиально другом качественном уровне. Как следствие: общая заболеваемость населения в наших городах, по данным ФМБА, снизилась на 14% и, согласно независимым социологическим опросам, в два раза вырос уровень удовлетворенности медицинской помощью. От имени госкорпорации и всех наших сотрудников искренне благодарю сотрудников ФМБА, наших семейных докторов за огромный труд, верность профессии и искреннее служение людям», – подчеркнул Алексей Лихачев.

Ключевые итоги совместной работы Госкорпорации и Агентства за прошедшие пять лет:

• Модернизирована 31 поликлиника, включая 16 детских;

• Созданы 22 профильных центра промышленной медицины для непрерывного контроля здоровья персонала;

• Привлечено 1 300 квалифицированных врачей, значительная часть из которых – специалисты узкого профиля;

• Снижен уровень общей заболеваемости жителей на 14%;

• В два раза выросла удовлетворенность населения качеством лечения.

Значение для экономики и мировой атомной отрасли

Масштабная социальная политика имеет глубокое экономическое обоснование. Сегодня стабильно растет внутренний портфель заказов Госкорпорации, включающий возведение новых энергоблоков и ледоколов. Не менее важны и международные проекты. Россия уверенно лидирует по экспорту атомных технологий, возводя высокотехнологичные объекты в разных регионах планеты.

Успешное выполнение этих многомиллиардных зарубежных контрактов зависит от бесперебойной работы предприятий внутри страны. Обеспечение комфортных условий для жизни и передовое медицинское обслуживание в городах присутствия – это тот самый прочный фундамент, на котором базируется глобальная конкурентоспособность российского ядерного сектора.

Ориентир на долгосрочную перспективу

Поддержка и развитие здравоохранения в регионах присутствия остается безусловным приоритетом руководства. Развитие медицины и городской среды – это долгосрочные инвестиции, позволяющие привлекать молодые таланты и удерживать уникальных специалистов. Позитивные новости о снижении заболеваемости наглядно доказывают: выбранная стратегия сотрудничества Госкорпорации и ФМБА России полностью себя оправдала. В ближайшие годы партнеры намерены тиражировать успешный опыт и расширять сеть центров промышленной медицины, задавая новые стандарты в области охраны труда.

Татьяна Юрьева