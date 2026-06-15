В Курской области партия «Новые люди» помогла семье ветерана СВО из Пристенского района

Фото: Партия «Новые люди»

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области Максим Сысоев вместе с командой навестил Виталия Пабата - ветерана СВО, который сегодня живёт в Пристенском районе.

В Курскую область он приехал из Донецка - в мирное время трудился на заводе. Работа у горячих печей сменилась холодными окопами в 2014-м. Виталий Пабат служил в разведывательно-штурмовой группе батальона «Восток». В феврале 22-го он был в первых рядах бойцов, отправившихся на СВО. Стал снайпером группы быстрого реагирования. При выполнении боевой задачи попал под залп американской гаубицы М777.

- Был прилёт, осколок попал, пошло заражение, потом была ампутация. Слава Богу, что остался живой, - поделился Виталий Пабат.

Фото: Партия «Новые люди»

Сегодня ветеран СВО передвигается на протезах, но не теряет бодрости духа: самостоятельно водит машину, скоро пройдёт обучение для устройства на работу. После демобилизации с семьёй вернулся в Пристенский район Курской области - в места, куда в детстве приезжали на лето вместе с братом и мамой. «Новые люди» узнали о том, что ветерану необходим генератор. В деревне, где живёт его семья, часто бывают перебои со светом.

- Виталий Пабат - человек невероятной силы духа. Мы приехали познакомиться, поддержать и узнать, чем можем быть полезны. Семья поделилась, что скоро планирует начать ремонт в доме, - обязательно поможем и с этим, - рассказал Максим Сысоев.

Помощь Виталию Пабату - это часть системной работы «Новых людей». Партия регулярно доставляет гуманитарную помощь в зону боевых действий: всего было передано более 700 тонн грузов. Кроме того, для ветеранов действует программа цифровой адаптации «Новый старт».

Фото: Партия «Новые люди»

- Для нас важно быть рядом с участниками СВО, когда они возвращаются к мирной жизни. Мы хотим дать им не просто помощь, а возможность освоить современные технологии, найти дело, которое будет приносить радость, и почувствовать себя востребованными в изменившемся мире. По всей стране обучение уже прошло более 100 тысяч человек, - резюмировал замруководителя регионального отделения партии «Новые люди», помощник депутата Госдумы РФ Дмитрий Рыжков.