Курские памятники архитектуры увековечили на почтовых марках

Усадьба Марьино в курском приграничье изображена теперь на почтовых марках Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В серии «Культурное наследие России» вышла новая серия из четырех почтовых марок, посвященная архитектурным памятникам Курской области.

На марках представлены знаковые объекты: бывшая мужская классическая гимназия и Дворянское собрание в Курске, усадьба князей Барятинских в Рыльском районе и мемориальный музей композитора Георгия Свиридова в Фатеже. Все эти памятники имеют статус объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Интересный факт: в начале XX века два этажа здания музея Свиридова занимало почтово-телеграфное ведомство.

- Последние два года регион активно представлен в отечественной филателии: в прошлом году мы выпустили десять марок, а в этом году – уже четвертую серию. И это только начало, – отметил глава Курской области Александр Хинштейн.

Тираж квартблока марок составил 15 тысяч листов, из которых 200 поступило в Курскую область. К выпуску были приурочены специальные почтовые штемпели одного дня для Курска и Москвы. На оттиске штемпеля указаны дата гашения, индекс почтового отделения и изображена Триумфальная арка – еще одна достопримечательность региона, сообщили в правительстве региона.

Церемония гашения марок прошла в дни проведения в Курске съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Губернатор отметил, что Курская область обладает множеством объектов культурного наследия, многие из которых находятся в плачевном состоянии и требуют срочного восстановления.

К слову, в Курске продолжается реставрация здания бывшей мужской классической гимназии на улице Луначарского. Прорабатывается вопрос реконструкции дома-музея Георгия Свиридова в Фатеже с целью присвоения ему статуса филиала Российского национального музея музыки. Здание Дворянского собрания будет отреставрировано при поддержке проекта «Историческая память».