Визит Лихачева в КНР: новости о сотрудничестве «Росатома»

В ходе официального визита в Китай генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев анонсировал подписание трех документов. Договоренности охватывают термоядерные исследования, развитие кадрового потенциала и квантовые технологии, расширяя международное сотрудничество компании в сфере атомной энергетики.

Новая повестка: итоги переговоров «Росатома»

В рамках визита президента России в Пекин глава госкорпорации Алексей Лихачев обозначил ключевые направления взаимодействия с китайскими партнерами. Сотрудничество расширяется в сфере термоядерных, квантовых и других передовых технологий.

По словам Алексея Лихачева, к подписанию подготовлены три документа: соглашение по термоядерным исследованиям, меморандум по развитию кадрового потенциала и документ о сотрудничестве с Академией наук КНР.

Ключевые документы и направления сотрудничества

Российская сторона расширяет формат взаимодействия с профильными ведомствами КНР. Основные акценты сделаны на следующих областях:

• Развитие кадрового потенциала: госкорпорация внедряет системные методы подготовки специалистов — от ранней профориентации до обучения ученых и персонала эксплуатирующих организаций — и готов делиться этими наработками с китайскими коллегами.

• Термоядерные исследования: Стороны готовят к подписанию соглашение с Департаментом науки и технологий КНР о сотрудничестве в сфере термоядерной энергетики и исследований.

• Фундаментальная наука: Впервые стороны выходят на прямое взаимодействие с Академией наук КНР. Планируется сотрудничество в области фотоники, квантовых технологий и других перспективных направлений.

Атомная энергетика: флагманские проекты и реакторы будущего

Строительство энергоблоков остается базовым элементом партнерства. Сегодня активно развиваются два ключевых проекта:

• Тяньваньская АЭС: Продолжается строительство седьмого и восьмого блоков. Использование реакторов ВВЭР-1200, которые Лихачев назвал современными «бестселлерами» отрасли, позволяет блокам показывать одни из лучших показателей эффективности среди энергоблоков своего класса. Физический пуск седьмого блока ожидается в мае-июне 2026 года.

• АЭС «Сюйдапу»: Продолжается строительство третьего и четвертого блоков. Проект реализуется в партнерстве с китайскими коллегами.

Лидерство в «быстрой тематике»

Россия остается единственной страной, обладающей компетенциями по промышленной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Алексей Лихачев подчеркнул, что совместные планы с китайскими партнерами включают развитие замкнутого топливного цикла, что позволит снизить радиоактивность отходов до уровня, сопоставимого с природным.

По словам главы госкорпорации, сама физика быстрых реакторов делает невозможными аварии, сопоставимые с Чернобылем или Фукусимой. Использование многократного ресайклинга топлива, как отметил Лихачев, также должно положительно влиять на экономику проектов и параметры стоимости электроэнергии.

Транспортные коридоры: новые рекорды СМП

Логистическая повестка также демонстрирует рост. Перевозки китайских грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2025 году достигли 5,4 млн тонн, превысив прежние рекорды перевозок по Северному морскому пути.

Особое внимание уделяется контейнерным рейсам: китайские компании все чаще выбирают СМП для доставки товаров в Европу, сокращая длину маршрута примерно на 40%. Координацией этих процессов занимается совместная российско-китайская подкомиссия по развитию сотрудничества в СМП.

Безопасность ядерных объектов

Комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС, Алексей Лихачев отметил, что регулярные обстрелы создают серьезные риски для безопасности станции и персонала. Он вновь призвал международное сообщество выделить площадки атомных станций из зоны ведения боевых действий.

По ситуации с АЭС «Бушер» в Иране Лихачев сообщил, что госкорпорация рассчитывает в ближайшие недели восстановить численность специалистов на площадке.

Заключение

Итоги визита Лихачева в Пекин подтверждают: расширяется международное сотрудничество не только в сфере строительства АЭС, но и в области термоядерных исследований, быстрых реакторов и перспективных технологий. Развитие совместных проектов с Китаем укрепляет позиции России как одного из мировых лидеров в атомной энергетике и расширяет долгосрочную международную кооперацию в отрасли.

Татьяна Юрьева

