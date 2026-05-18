В Курске при поддержке партии «Новые люди» прошёл турнир по дзюдо, посвященный Героям Курской битвы

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- За свою полувековую историю участниками и судьями нашего турнира становились олимпийские чемпионы, легендарные мастера спорта. Сегодня мы видим на этом татами наше будущее. Турнир памяти Героев - это не только про медали, это про воспитание характера и уважения к истории, - отметил Президент федерации дзюдо Курской области, руководитель партии «Новые люди» Максим Сысоев.

Максим Сысоев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Стоит отметить, что до августа 2024 года этот турнир носил престижную категорию «мастерский», что говорит о высочайшем уровне подготовки спортсменов. В этот раз побороться за награды приехали юные бойцы из Курска, Волгограда, Старого Оскола, Курчатова и Железногорска. Каждый выход на ковёр был пропитан особой ответственностью - ведь здесь, на курской земле, ковалась Великая Победа. С приветственным словом к участникам обратился мэр Курска Евгений Маслов.

Евгений Маслов. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Совсем недавно враг попытался вторгнуться в наш регион, но бойцы отбили натиск своим упорством и героизмом. Победа будет за нами! А каждый из нас, помогая и всячески поддерживая наших воинов, приближает её. И сегодня, выходя на татами, вы показываете свой характер, который так нужен для защиты Родины, - подчеркнул глава города на открытии турнира.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Сегодня партия «Новые люди» не только организует масштабные памятные турниры, но и продолжает систематически оказывать помощь фронту, жителям курского приграничья. Более 200 семей, вынужденно покинувшие свои дома, получают адресную поддержку. Продукты и лекарства передаются на линию боевого соприкосновения. Продолжаются гуманитарные миссии в Донецкую и Луганскую Народные Республики.