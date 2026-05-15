T2 прокачала сеть в Курской области к летнему сезону

Для обеспечения клиентов качественными услугами связи технические специалисты компании расширили емкость сети в Железногорске, Льгове и 12 районах области.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была оптимизирована и усилена новыми техническими объектами с учетом ежегодного роста нагрузки на сеть в теплое время года. Работы коснулись не только городов, но и сельских территорий, где в летний период традиционно увеличиваются количество пользователей и объем потребляемого трафика.

Модернизация затронула базовые станции в Льгове и Железногорске, а также в Горшеченском, Железногорском, Золотухинском, Касторенском, Курском, Медвенском, Обоянском, Поныровском, Пристенском, Солнцевском, Тимском и Хомутовском районах. Также оператор продолжает усиливать сеть новыми объектами связи: с начала года запущены базовые станции в Обояни и в Курском районе – на территории СНТ «Ласточка» деревни Верхняя Медведица. Благодаря проведенным работам сетевая нагрузка распределяется более равномерно, в том числе в периоды пиковой активности пользователей, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Кроме того, качество связи T2 улучшено на участках автодороги федерального значения Р-298 Курск – Воронеж, а также вдоль железнодорожных путей на территории Золотухинского и Солнцевского районов.

Вячеслав Ананьев, директор курского филиала T2:

«Мы постоянно работаем над развитием сети в Курской области, чтобы неизменно обеспечивать уверенное покрытие везде, где это нужно нашим клиентам. При проведении технических работ T2 всегда уделяет особое внимание подготовке инфраструктуры к периодам перераспределения нагрузки на сеть, например, к сезонной миграции населения в пригороды, туристические локации и сельские территории. Клиенты T2 хотят всегда оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными сервисами, обеспечить им такую возможность – одна из наших главных задач».

