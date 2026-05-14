Достижения Металлоинвеста в области устойчивого развития подтверждаются оценками профессионального сообщества

Компания «Металлоинвест» опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2025 год под названием «Баланс ответственности и эффективности».

Документ отражает вклад Металлоинвеста в достижение ЦУР ООН, национальных целей развития России и реализацию 11 национальных проектов, включая «Кадры», «Инфраструктура», «Экологическое благополучие», «Экономика», «Производство и автоматизация» и другие.

«В 2025 году Металлоинвест работал в условиях снижения спроса и высокой волатильности рынков. Компания сосредоточилась на сохранении устойчивости и повышении эффективности бизнеса, выполнив при этом все обязательства перед сотрудниками, партнерами и регионами, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Александр Попов. – Обеспечена стабильная работа производства, продолжены инвестиции по ключевым направлениям: безопасность, экология, поддержка сотрудников и содействие развитию территорий».

Компания продолжила системную работу по повышению уровня промышленной безопасности и профилактике травматизма. По итогам года коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) снизился на 14%, до 0,49.

Средний рост доходов сотрудников Компании составил в 2025 году 6%. На внутренние социальные программы направлено 4,2 млрд рублей. Более 3 тыс. работников и свыше 1 тыс. членов их семей прошли лечение или отдохнули за счет Компании.

Компания продолжает развивать корпоративную медицину, ориентированную на раннюю диагностику и профилактику заболеваний. Сменные медосмотры с применением автоматизированных систем и аналитики позволяют выявлять отклонения в состоянии здоровья работников на ранних стадиях. За 5 лет количество случаев смерти на рабочем месте от болезней системы кровообращения сократились в 5 раз.

Охват онкоскринингами достиг 94% сотрудников. Это позволило выявить в 2 раза больше онкологических заболеваний по сравнению с 2024 годом, преимущественно на ранних стадиях. Запущена программа ранней диагностики сахарного диабета.

Металлоинвест продолжает инвестировать в сокращение воздействия производства на окружающую среду. Капитальные и операционные затраты на эти цели составили почти 23 млрд рублей.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снижены на 4,2% за счет внедрения электрофильтров и мероприятий по пылеподавлению.

Компания продолжает реализацию крупного инфраструктурного проекта – строительство экологически эффективного хвостохранилища Лебединского ГОКа в балке Дубенка.

Металлоинвест выполнил целевой показатель Экологической программы по сокращению объема образования вскрыши – на 35% к уровню 2020 года. Результат достигнут благодаря запуску в 2020-2024 гг. конвейерных комплексов по транспортировке руды на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Объем оборотной и повторно используемой в производственной деятельности воды составил 1 457,9 млн м3 или 91,3%.

Компания последовательно снижает климатическое воздействие. Удельные выбросы парниковых газов (области охвата 1, 2 и 3) на тонну концентрата снизились на 6,3% к 2023 году, что позволило перевыполнить целевой показатель Стратегии климатического перехода Металлоинвеста.

Металлоинвест сохраняет системную поддержку регионов присутствия. На развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды в Курской и Белгородской областях направлено 4,6 млрд рублей.

Компания продолжает инвестиции в подготовку кадров и развитие образовательной инфраструктуры. Металлоинвест участвует в государственной программе «Профессионалитет», совместно с партнерами – Губкинским горно-политехническим колледжем, Железногорским горно-металлургическим колледжем и Оскольским политехническим колледжем СТИ НИТУ МИСИС. В московском НИТУ МИСИС открыты три образовательные траектории по направлениям бездоменной металлургии. Профориентационная программа «Железные перспективы» помогает школьникам Старого Оскола, Губкина и Железногорска готовиться к поступлению в вузы по инженерным и техническим специальностям.

Достижения Металлоинвеста в области устойчивого развития подтверждаются оценками профессионального сообщества. Компания стала лауреатом учрежденной по поручению Президента РФ национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».

Металлоинвест также получил золотой статус в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes, высший уровень ААА+ в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса и вошел в группу А индексов РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами GRI, включая отраслевой стандарт для горнодобывающего сектора 2024 года, а также с учетом рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии Минэкономразвития Российской Федерации, оценки вклада бизнеса в содействие государству в достижении национальных целей развития Российской Федерации и раскрытия ESG-индексов по устойчивому развитию РСПП. Документ прошел независимый аудит и будет представлен на Совете РСПП для общественного заверения.

