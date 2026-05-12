В Курской области «зеленый» пешеходный маршрут пополнился новой достопримечательностью

Фонтан занимает площадь около 200 квадратных метров Фото: предоставлено пресс-службой.

В Железногорске на площади у кинотеатра «Русь» начал работать новый светодинамический контактный фонтан. Он стал частью большого «зеленого» пешеходного маршрута.

Маршрут объединяет ключевые общественные пространства города – Аллею им. А.В. Варичева, Аллею Семьи и парк им. Н.А. Никитина – в единую территорию для прогулок, спорта и семейного отдыха. Новый фонтан стал одной из центральных точек обновлённой Аллеи Семьи.

Фонтан занимает площадь около 200 квадратных метров. В его конструкции использованы 33 динамические форсунки с подсветкой, которые создают разноуровневые водные струи и световые сценарии. Композицию дополняют декоративные арки с эффектами водопада и тумана. Система работает автоматически: специальное программное обеспечение управляет режимами подачи воды и освещения. Территория фонтана выложена термообработанным гранитом, предусмотрены необходимые решения для безопасного и комфортного отдыха.

Создание «зеленого» маршрута началось с благоустройства Аллеи им. А.В. Варичева, открытой в 2024 году. Здесь появились современные пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для спорта и отдыха, новое освещение, высажены деревья и кустарники.

Аллея Семьи стала вторым этапом проекта. Помимо фонтана, здесь оборудованы прогулочные зоны, спортивные и игровые площадки, амфитеатр, велосипедная дорожка, установлены малые архитектурные формы и выполнено озеленение.

Маршрут завершает обновлённый парк им. Н.А. Никитина – одно из самых популярных общественных пространств города. За последние годы здесь появились прогулочная набережная, летний театр, верёвочный парк, скейтпарк и крупнейший в Черноземье уличный скалодром. Пешеходный маршрут в курском городе горняков создается в рамках программы социально-экономического партнёрства с Курской областью и администрацией Железногорска при поддержке Компании «Металлоинвест» .

- Мы последовательно развиваем в Железногорске современные общественные пространства, чтобы город становился удобнее и комфортнее для жизни. Новый фонтан – это ещё одна точка притяжения на “зелёном” маршруте, который уже стал популярным местом отдыха у жителей. Здесь можно проводить время с семьёй, гулять, отдыхать, заниматься спортом, – отметил управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров.