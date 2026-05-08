Накануне Дня Победы в приграничье чтят героев современности

Фото – архив пресс-службы Белгородской облдумы.

На страже безопасности

Оперативная обстановка в прифронтовой Белгородской области остается напряженной – на протяжении нескольких лет массовые праздничные мероприятия в День Победы ограничены. Однако белгородцы не прекращают чествовать защитников Родины, возлагать цветы к мемориалам Великой Отечественной войны, открывать памятные доски героям СВО.

Накануне председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков принял участие в церемонии вручения землякам Высшего знака отличия Белгородской области «Прохоровское поле – третье ратное поле России» II степени и Медали «За заслуги перед землей Белгородской» I - II степеней. Ими были отмечены белгородцы, внесшие большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетической инфраструктуры области.

Кроме того, медали «Орлан Белгород» вручили бойцам подразделения «Орлан», проявившим мужество и героизм при спасении людей и обеспечении безопасности на приграничных территориях. Также в преддверии Дня Великой Победы наградами были отмечены и представители «БАРС-Белгород», на счету которых - более 8000 уничтоженных вражеских беспилотников и огромное количество спасенных человеческих жизней.

- Низкий поклон за мужество, героизм и истинную любовь к Родине! Рискуя собственной жизнью, с оружием в руках бойцы стоят на страже нашей безопасности: отражают вражеские атаки, эвакуируют мирных жителей в безопасные места и сопровождают при перемещении по приграничью, в том числе аварийные бригады и наши медслужбы, - отметил Юрий Николаевич.

Герои – в памяти навсегда

Его коллеги – региональные депутаты накануне Дня Победы приняли участие в мероприятиях, посвященных землякам, отдавшим свои жизни на полях сражений в ходе СВО. В регионе торжественно открывают мемориальные доски и парты Героев, право получать знания за которыми является почетным, его удостаиваются только лучшие ученики школ.

В Губкинском округе Евгений Дмитриев посетил Аверинскую школу: здесь почтили память выпускника Николая Лабазова, награжденного медалью Жукова и посмертно орденом Мужества. Служа в артиллерии, он героически погиб, освобождая территорию ДНР. А депутат Владимир Евдокимов побывал в средней школе №11, где учился Александр Карташов - к сожалению, также награжденный этой высокой государственной наградой посмертно.

Олег Шатохин принял участие в мероприятии Старооскольской СОШ №19, где установили мемориальные доски Игорю Камышникову и Ивану Токмачеву. Игорь служил в штурмовом отряде, считался примером дисциплины и мужества, неоднократно спасал товарищей, рискуя своей жизнью. Иван, окончивший академию Следственного комитета РФ имени А.Я. Сухарева, был на СВО минером-сапером. Оба воина погибли в 2024 году.

А в Старооскольской окружной больнице Святителя Луки Крымского открыли мемориальную доску в честь погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации Анатолия Егорова - в мирное время он трудился здесь водителем. Участие в мероприятии приняла Светлана Немцева.