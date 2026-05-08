Владимир Сериков: Наш регион постоянно расширяет меры поддержки, как для участников СВО, так и для их семей

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Липецкому бойцу с позывным «Мазерати» всего 24 года. На фронте – с начала проведения специальной военной операции. Пошёл добровольцем. Дома ждёт семья, ребенок. За мужество на полях сражений десантник неоднократно награждён. Сейчас находится в отпуске по ранению.

Вместе с ветераном боевых действий, руководителем ДОСААФ России по Липецкой области Сергеем Поповым «Мазерати» встретился со спикером регионального парламента Владимиром Сериковым в День создания Вооруженных Сил России.

Председатель облсовета является наставником Сергея Попова в региональном проекте «Гордость Липецкой земли», общаются часто, вместе поддерживают наших бойцов на передовой. С «Мазерати» спикер встретился впервые. По его просьбе Владимир Сериков закупит необходимое на фронте оборудование, в том числе квадрокоптеры, и в ближайшее время гуманитарная помощь отправится к сослуживцам парня.

– С бойцами и ветеранами спецоперации встречаемся на постоянной основе. Узнаю потребности и стараюсь выполнить их просьбы, в том числе, привлекаю внебюджетные средства. Мы постоянно расширяем меры поддержки, как для участников СВО, так и для их семей, – отметил спикер облсовета. – Верю, что с нашей поддержкой быстрее приблизим победу.

Узнать о всех мерах поддержки участников СВО и их семей, а также о том, как присоединиться к нашим защитникам можно на сайте облсовета в рубрике «СВО» и на сайте контракт48.рф.