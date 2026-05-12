В Курской области партия «Новые люди» организовала патриотический автопробег по местам боевой славы

По трассе «Курск - Поныри» проехала внушительная колонна - 70 автомобилей, украшенных флагами России, знамёнами Победы и праздничной символикой.

- По пути мы возлагали цветы у памятников, чтобы отдать дань уважения героям, павшим во время Великой Отечественной войны. Мы хотим сохранить память о фронтовиках и передаём эстафету будущим поколениям. Особенно дорого, что с каждым годом участников акции становится всё больше. По местам боевой славы едут целыми семьями! - поделился руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области Максим Сысоев.

Из автомобилей звучали песни Победы, а водители приветствовали прохожих и друг друга звуковыми сигналами.

- Мы уже второй год участвуем в этой акции и получаем невероятные впечатления от самой атмосферы, от того, что создаём праздник не только себе, но и окружающим. Но самое трогательное происходит, когда мы проезжаем вдоль деревень и сёл. Местные жители выходят к обочинам дорог с российскими флагами. Они машут нам, улыбаются, а у многих на глазах слёзы. В этот момент понимаешь: память жива, она объединяет всех нас, - рассказала участница акции Ирина Седых.

Конечной точкой автопробега стал мемориал «Курская битва» в Понырях. Именно в этих степях летом 1943-го шли ожесточённые бои. Только на Северном фасе Курской дуги немецкие войска лишились около 26 тысяч солдат и 400 танков. Отсюда начался путь советских солдат к Берлину.

Участники автопробега возложили цветы к монументу советским бойцам и почтили героев, освобождавших мир от «коричневой чумы», минутой молчания.

Также партия «Новые люди» приурочила ко Дню Победы акцию «Вальс поколений». На открытых площадках состоялись мастер-классы по вальсу. Студенты и молодые участники танцевали вальс с представителями старшего поколения и ветеранами Великой Отечественной войны.

- Для меня День Победы - очень личный день. Оба моих деда прошли войну. И я понимаю, какой ценой досталась эта победа. Очень важно, чтобы новое поколение общалось с теми, кто это помнит. И чтобы наши ветераны чувствовали, что их ценят, - отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.