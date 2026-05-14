22-летний курянин сдал в ломбард семейные драгоценности, поверив мошенникам

Мошенники обманули 22-летнего курянина на 430 тысяч рублей, выманив деньги под предлогом посылки и взлома "Госуслуг".

22-летний житель Курска стал жертвой телефонных мошенников. Звонивший, представившись сотрудником магазина алкогольной продукции, сообщил о якобы оформленном на имя парня заказе – посылке весом в один килограмм. Удивленный молодой человек, ничего не заказывавший, получил SMS с четырехзначным кодом. Поддавшись убедительным доводам собеседника, он продиктовал секретные цифры. Мошенник заверил, что посылка будет доставлена в течение 30 минут, и завершил разговор.

Вскоре последовал новый звонок – теперь от "сотрудника Центробанка". Он напугал парня сообщением о взломе его личного кабинета на "Госуслугах". Попытка войти в аккаунт не увенчалась успехом. Звонивший переключил парня на "сотрудника технического отдела", а затем на "сотрудника силового ведомства" в режиме группового видеозвонка. Лжесиловик потребовал полной конфиденциальности и заявил, что для предотвращения дальнейших мошеннических действий необходимо "зарегистрировать" все имеющиеся денежные средства.

По указанию неизвестных, молодой человек отправился к банкомату и перевел на продиктованный счет 430 тысяч рублей. Часть этой суммы он выручил, сдав в ломбард семейные драгоценности, рассказали в полиции региона.

Об инциденте стало известно лишь тогда, когда отец парня обнаружил пропажу ценностей. Осознав, что сын стал жертвой мошенников, он немедленно отвез его в полицию для дачи заявления.

Полиция напоминает жителям региона о мерах финансовой безопасности:

- Никогда не передавайте коды из SMS третьим лицам. При звонках от имени банков или госорганов – кладите трубку и перезванивайте по официальному номеру организации. Не совершайте финансовые операции под диктовку телефонных собеседников. Расскажите близким о подобных схемах, особенно пожилым родственникам и молодежи.

БЫЛО ДЕЛО

Курский пенсионер потерял деньги на мошеннической "бирже"

Мужчина откликнулся на подозрительный звонок от неизвестных, обещавших быстрый и гарантированный доход от инвестиций. Желание быстро разбогатеть под руководством "опытного консультанта" затмило здравый смысл. Курянин, следуя указаниям звонившего, скачал приложение и перевел восемь тысяч рублей – свои последние сбережения. Когда деньги закончились, пенсионер оформил займ.

Злоумышленники убедили его, что дополнительные средства нужны для увеличения прибыли. Под предлогом активации приложения и вывода заработанного, курянин отправил аферистам еще 350 тысяч рублей. Однако приумножить свои накопления ему так и не удалось. Двухнедельное общение с незнакомцами обернулось лишь необдуманными финансовыми потерями и обращением за помощью в полицию.

Сотрудники полиции призывают жителей региона сохранять бдительность. Не доверяйте незнакомым инвестиционным платформам и не переводите деньги по просьбе посторонних. Обещания гарантированного высокого заработка – повод насторожиться, а не действовать. Такие предложения всегда исходят от мошенников, отмечают полицейские.