Курский губернатор Хинштейн прокомментировал отставки Гладкова и Богомаза

Коллеги Хинштейна по приграничным регионам ушли в отставку 13 мая

В среду 13 мая Президент РФ Владимир Путин принял отставку двух губернаторов приграничных регионов России - главы Брянской области Александра Богомаза и главы Белгородской - Вячеслава Гладкова. Оба политика покинули свои должности по собственному желанию.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что накануне вечером 13 мая созвонился с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Напомним, что во вторник, 13 мая, оба главы приграничных регионов - Брянской и Белгородской областей - ушли в отставку.

Хинштейн сказал, что по телефону поблагодарил Александра Васильевича и Вячеслава Владимировича за совместную работу.

- На наши регионы выпали тяжелейшие испытания, - отметил Хинштейн. - Не раз говорил, что соседи ближе, чем родственники. То, через что проходят Курск, Белгород, Брянск, невозможно преодолеть в одиночку. Прежде всего, мы все рядом, вместе, помогаем и поддерживаем друг друга. А за спиной у нас — вся страна.

Курский губернатор также сказал, что уверен, с назначенными 13 мая новыми руководителями приграничных регионов России Курская область также сможет выстроить братские отношения.

Врио губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Он выпускник шестого потока «школы губернаторов». 13 мая Президент России провел с ним встречу в Кремле. Ковальчуку 53 года. Ранее он возглавлял правительство ЛНР.

Временно исполняющим обязанности главы Белгородской области 13 мая назначен участник президентской программы «Время героев», заместитель губернатора Иркутской области Александр Шуваев. Шуваев родом из Белгородской области, ему 45 лет, по образованию - военный. Имеет звание генерал-майор.

Напомним, что в настоящий момент ВСУ продолжают практически ежедневно атаковать приграничные регионы России. В частности за последние сутки над Курской областью сбито 84 беспилотника ВСУ.

