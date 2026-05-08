Курские горняки встречают праздник Великой Победы

В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе горняков Железногорске Курской области прошли праздничные мероприятия. В честь праздника улицы Железногорска украсили тематические баннеры и сити-форматы.

Центром притяжения для горожан в преддверии праздника стала Аллея им. А.В.Варичева. Здесь организованы показательные выступления по боксу, пауэрлифтингу, гирям, тхэквондо, спортивные эстафеты и мастер-классы для детей, работа полевой кухни и уроки вальса. А на Аллее семьи запустили новый светодинамический контактный фонтан.

Праздник в городе горняков организован благодаря МГОКу имени А.В. Варичева, а в управлении предприятия разместили фотовыставку «Маршруты памяти», посвященную военно-историческим местам Курской области и соседних регионов.

К памятной дате комбинат оказал адресную помощь ветеранам войны, своим бывшим работникам: фронтовикам, узникам концлагерей, труженикам тыла. Праздничное настроение подарят ветеранам волонтёры предприятия, которые исполнят для них фронтовые песни.

А в канун 9 мая профсоюзный комитет организовал для работников поездки по местам боевой славы. Горняки посетили с экскурсиями мемориальные комплексы «Курская битва» в поселке Поныри и «Ангел мира» в Фатежском районе.

Ежегодно предприятие участвует в благоустройстве подшефных памятников и братских захоронений в Железногорском районе. Под опекой комбината находятся более 20 мемориальных мест. Также курские горняки ежегодно поддерживают Всероссийскую патриотическую акцию «Георгиевская лента». В этом году волонтеры раздали горожанам около тысячи ленточек.

Праздничным подарком для горожан стало выступление известного российского артиста Бориса Галкина, а также творческих коллективов Курска и Железногорска. Праздничный концерт состоялся при поддержке городской администрации и компании «Металлоинвест».

По традиции 9 мая горняки примут участие в торжественных митингах и возложении цветов на мемориалах «Большой Дуб», в скверах Воинской славы, Воинов-интернационалистов, к памятникам и воинским захоронениям в Железногорском районе.

Кроме того компания и Союз журналистов Курской области провели XXVI творческий конкурс им. Константина Воробьева на военно-патриотическую тему. В этом году на конкурс было представлено более 40 работ журналистов и внештатных авторов региона.