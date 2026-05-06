Владимир Сериков: Наши ветераны - нравственный ориентир для нас, потомков

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Их в Липецкой области осталось всего 139 человек, кто имеет удостоверение бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Кто помнит всё.

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков побывал на празднике в одном из елецких двориков. Там, накануне Дня Победы чествовали Татьяну Сергеевну Марченко и Наталью Алексеевну Фролову. Обе живут в соседних домах. Обе имеют схожие судьбы и похожее детство, омрачённое войной и концлагерями.

Татьяне Марченко было пять, когда началась война. До сих пор она отчётливо помнит, как фашисты гнали её семью, как оказались они в концлагере, который немцы устроили на оккупированной территории. Освободили их только после победы наших в Курской битве.

- Я долго не разговаривала, - вспоминает Татьяна Сергеевна. – Увидела фашистов в касках и мне показалось, что прилетели огромные жуки. Испугалась и замолчала. Нас освободили зимой 1942 года. А потом пришла Победа. Мы уже вернулись в свою деревню, жили в землянке. И никто не сомневался, что это – наша Победа. И сейчас мы тоже верим, что победим.

Наталья Фролова родилась под Калугой. Её семью фашисты сначала увезли в Эстонию, а затем на корабле - в Германию. В концлагере у её мамы родился восьмой ребёнок. В немецком плену они пробыли 2 года. После освобождения Наталью забрала семья дяди – военного. Училась сначала в Риге, затем дядю перевели в Елец. Здесь родились её дети, внуки, правнуки.

- О Победе услышали за колючей проволокой в лагере, в Германии, - рассказывает Наталья Алексеевна. – Раскрылись ворота, нас погрузили в большие военные машины и повезли домой. Я не могла ходить и потом долго восстанавливалась.

Владимир Сериков вместе с мэром Ельца Вячеславом Жабиным и председателем елецкого Совета депутатов Виктором Никоновым вручили женщинам подарки, услышали их истории и посмотрели концертную программу.

- Большая честь быть рядом, пообщаться лично с людьми, которые пережили ужасы войны. Среди тех, кому выпала тяжëлая участь пройти фашистские концлагеря - сотни тысяч несовершеннолетних. Мы чествуем тех, кто выдержал это нечеловеческое испытание и с честью прожил свою жизнь, служил Родине, воспитывал детей, внуков и правнуков. И сегодня продолжает оставаться нравственным ориентиром для нас, потомков, - отметил Владимир Сериков.