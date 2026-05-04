Партия «Новые люди» устроила для курских пенсионеров «бирюзовую дискотеку»

Всего за три месяца он объединил более 500 жителей Курска, Курчатова и Железногорска. Для них организовали бесплатные киносеансы, мастер-классы по йоге, посадке растений, занятия по кибербезопасности и использованию искусственного интеллекта. Однако самым популярным форматом остаются танцевальные вечера. Очередная такая «бирюзовая дискотека» прошла накануне в Курске.

- Я с февраля ждала новую дискотеку! Так нам с подругой, Ниной Васильевной, понравилось в прошлый раз. Прекрасно! Весело! Хочется жить, дружить с молодежью, идти в ногу со временем, не отставая! В этот раз пришли в тематическом наряде, - поделилась участница проекта «Жить по-новому» Ирина Николаевна.

Вечер начался с «бирюзового вальса». Под ритмы музыки закружились артисты народного ансамбля бального танца «Соловьиная весна (Сеньоры)». Многие участники дискотеки чувствовали себя увереннее на танцполе благодаря репетициям в клубе «Жить по-новому», который работает на базе регионального отделения партии «Новые люди». Его участники изучают модное направление «Женский стиль: пластика».

- У нас также открыты клубы по йоге и садоводству. Участники встречаются каждую неделю, проводят время с пользой для здоровья, находят новых друзей. Мы не останавливаемся на достигнутом - теперь планируем познакомить пенсионеров, у которых есть своё дело, с успешными предпринимателями нашего региона. В ближайшем будущем организуем совместную ярмарку, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Курской области Максим Сысоев.

Кроме того, многие пенсионеры уже проявили желание вступить в партию «Новые люди», чтобы вместе с депутатами участвовать в решении городских проблем. Присоединиться к команде может любой желающий.