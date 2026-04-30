Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев оценил влияние исторического опыта на современные ядерные технологии. Ключевые новости «Росатома» сегодня подтверждают статус России как абсолютного лидера в экспорте надежных энергетических решений.

Спустя 40 лет после трагедии на Чернобыльской АЭС глобальная атомная энергетика кардинально изменила свои подходы к проектированию, эксплуатации и контролю станций.

Как подчеркивает руководство отрасли, исторический шок 1986 года заставил мировое сообщество объединить усилия. Сегодня российские ядерные технологии задают международный стандарт: они проектируются с таким запасом прочности, который полностью исключает повторение сценариев прошлого. Это стратегически важно не только для энергетической независимости нашей страны, но и для всего глобального рынка, где отечественные разработки пользуются беспрецедентным спросом.

Абсолютный приоритет безопасности: уроки прошлого

Выступая на памятных мероприятиях, Алексей Лихачев напомнил о колоссальном подвиге ликвидаторов. Более 600 тысяч человек – атомщики, шахтеры, военные, врачи и строители – в кратчайшие сроки возвели объект «Укрытие», остановив распространение радиации и защитив континент от тяжелых экологических последствий.

«Первое, что мы говорим сегодня, – это низкий поклон, огромное спасибо ликвидаторам. Всего их было 600 тыс. человек. Многие из них до сих пор в строю, работают в госкорпорации, делают нас сильнее и активнее и служат нам примером исполнения своего долга. У любой серьезной аварии всегда несколько причин. У Чернобыльской их традиционно три: человеческий фактор, управленческие решения и технологические проблемы. По всем трем направлениям сделали выводы, и эти выводы легли в основу развития атомной энергетики следующих поколений. Первый и главный вывод – это абсолютный приоритет безопасности, в том числе и над вопросами экономики», – говорит глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Эволюция АЭС: от РБМК к реакторам нового поколения

Сразу после аварии ядерные физики всего мира начали детальное моделирование нештатных ситуаций для реакторов всех типов. Событие приобрело трансграничный масштаб, что потребовало беспрецедентной международной координации. Анализом ситуации занялась Международная консультативная группа по ядерной безопасности (INSAG) при МАГАТЭ, созданная за год до трагедии. Именно ее рекомендации, сформулированные после изучения причин аварии, стали базовым ориентиром для проектов новых станций по всему миру.

В Советском Союзе, а затем и в России была проведена беспрецедентная системная работа. Масштабная модернизация коснулась реакторов канального типа (РБМК):

• Внедрено инновационное уран-эрбиевое топливо, существенно снижающее физические риски при штатной эксплуатации.

• Кардинально усилены системы управления и защиты (СУЗ) активной зоны – теперь их одновременное извлечение физически невозможно.

• Усовершенствованы регламенты контроля, минимизирующие пресловутый «человеческий фактор» на всех этапах работы.

Значимость системного анализа исторического опыта и высочайший уровень защиты современных ядерных объектов подтверждают ведущие представители научного сообщества. Георгий Тихомиров, д.ф.-м.н., профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, отмечает:

«Парадоксально, но любая авария приводит к повышению безопасности. Да, мы платим очень высокую "плату" за эти уроки, за наше незнание. Но аварии всегда привлекают внимание к вопросам безопасной эксплуатации любых инженерных объектов и ставят новые вопросы, с одной стороны. <...> После Чернобыльской аварии все реакторы РБМК были модернизированы, включая внедрение дополнительных систем безопасности, и проведена работа по совершенствованию регламентов их эксплуатации. <...> Вероятность аварии, подобной Чернобыльской, в настоящее время сведена к нулю».

Экспортный потенциал и международные проекты «Росатома»

Строгие стандарты безопасности конвертировались в высочайшее доверие со стороны зарубежных партнеров. Сегодня портфель заказов госкорпорации на международных рынках бьет исторические рекорды. Россия не просто возводит станции, но и помогает странам-партнерам создавать национальную нормативную базу, обучать кадры и выстраивать собственную культуру безопасности.

«То лидерство в экспорте ядерных технологий, которое сегодня «Росатом» демонстрирует, зиждется в первую очередь на признании наших норм безопасности, в основе которых лежит в том числе и чернобыльский опыт. Из 27 строящихся энергоблоков по экспорту в мире 24 – это продукты госкорпорации «Росатом»», – подчеркивает Алексей Лихачев.

Развенчание мифов: радиофобия и экология

Информационный фон вокруг атомной энергетики десятилетиями сопровождался черным PR и радиофобией. В массовом сознании последствия катастрофы представлялись апокалиптическими, однако реальные данные многолетнего мониторинга демонстрируют иную картину. Заявленный в медиа катастрофический вред здоровью оказался преувеличенным, а природа в зоне отчуждения успешно адаптировалась к новым условиям. Популяции редких диких животных и птиц в регионе значительно увеличились, а над старым саркофагом возведен надежный Новый безопасный конфаймент (НБК).

Заключение: будущее за безопасным атомом

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что атомная отрасль извлекла исчерпывающие уроки из событий прошлого. За последние десятилетия количество ядерных инцидентов в мире кратно снизилось, уступая место стабильной, экологически чистой и высокотехнологичной генерации.

Сегодня госкорпорация не просто строит объекты по всему миру, но и формирует глобальную культуру ответственного обращения с атомом. Для России это означает сохранение уверенного технологического суверенитета, развитие смежных научных направлений и безусловную гарантию энергетической безопасности на долгие десятилетия вперед.

Автор фото: Алексей Башкиров

Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»